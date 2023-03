Une déferlante Mahler-OSM submerge Carnegie Hall

L’Orchestre symphonique de Montréal donnait mercredi soir son premier concert au Carnegie Hall sous la direction de son nouveau chef Rafael Payare. C’est peu dire que le tandem a impressionné le public de la mythique salle new yorkaise.

Au Carnegie Hall, il y a des succès et il y a des triomphes. La 5e Symphonie de Mahler de l’OSM et Rafael Payare a été un vrai triomphe. Celui-ci se remarquait aisément par l’ovation spontanée de toute la salle dès la dernière note, mais aussi, plus discrètement, à la fin des mouvements, aux regards joyeux, parfois éberlués, que divers voisins, visiblement habitués de longue date, s’échangeaient.

Grande fierté

Les spectateurs avaient tout à fait raison, et pour tout montréalais ou québécois, la fierté de voir ainsi l’orchestre se battre et tout réussir, particulièrement avec une telle force de caractère, hargne et souplesse dans le 2e mouvement, ne pouvait qu’émouvoir.

Voilà un tandem qui oeuvre avec une dynamique très différente que lors du mandat précédent et l’orchestre a voulu souligner la part du chef dans cette transfiguration en restant ostensiblement assis dès le 3e rappel pour laisser Rafael Payare recueillir les applaudissements.

La rapidité avec laquelle le chef vénézuélien a changé l’énergie et la couleur de l’orchestre est assez stupéfiante. C’est comme un cheval jadis monté au trot qui se met à partir au galop en survolant le Derby d’Epsom. Nous avons déjà parlé des cors. La couleur du pupitre a été mise en valeur dans le 3e mouvement, lors duquel Catherine Turner (première corniste) a fait une véritable démonstration non seulement en termes de justesse, mais de nuances et de couleurs avec des phases imitant clairement le cor de postillon, embouchure relevée. C’était une excellente idée de la faire jouer debout. Mêmes compliments pour Paul Merkelo, impérial (et phrasant magnifiquement), et surprise avec le pupitre de violoncelles plus tranchant, plus présent. Comme violons et altos se battaient tel de beaux diables, et que les bois jouaient à leur niveau, c’était en quelque sorte une grande fête musicale à laquelle contribuaient grandement les percussions (superbe 2e mouvement).

Le redoutable mouvement pivot (Scherzo central) est négocié avec de plus en plus d’aisance, de nuances, de contrastes dynamiques et de souplesse dans les relances de tempos. C’est là que l’OSM et son chef ont ancré leur succès. L’orchestre a visiblement mobilisé ses ultimes forces dans le 5e mouvement pour « rapporter la coupe », mais on ne peut passer sous silence que le programme tenait au mieux de l’audace, pour ne pas dire plus.

Frappant et lunaire

Non seulement le concert était très long (2 h 30), mais faire précéder l’exténuante 5e de Mahler par le 2e Concerto de Bartók revient à ajouter pas mal de travail pour des pupitres (vents, et spécialement cuivres, ainsi que percussions) qui devraient avoir à préserver leur énergie pour Mahler. Un Bach ou un concerto de Mendelssohn fait en général l’affaire de tous, sans compter que, de son vivant, Mahler insistait pour toujours programmer sa Cinquième en première partie afin que les musiciens soient « frais et dispos » pour la jouer. Le 2e de Bartók est un peu l’antithèse de cela.

Ceci posé, c’était un plaisir de l’entendre enfin, surtout avec des percussionnistes en verve et un pianiste qui en possède la virtuosité et le son. En plus, Bronfman étant un excellent musicien, il rend justice à la subtilité des nuances du lunaire 2e mouvement. La seule petite interrogation, qui se lèvera (ou non) à la Maison symphonique ce jeudi, et qui est due à nos manques de repères dans la salle new yorkaise, est la balance du 1er mouvement, un dialogue piano et vents, dans lequel, au parterre, nous avions beaucoup trop de piano.

Le concert était ouvert par une oeuvre de la Canadienne Dorothy Chang, partition qui nous évite les habituels jeux de contrastes caricaturaux pour privilégier la fine intelligence de l’orchestration, la patience et les perspectives profondes. Rafael Payare l’a dirigée comme une sculpture sonore.

Le public présent hier soir reviendra certainement la prochaine fois !

L’OSM à Carnegie Hall Chang : Précipice. Bartók : Concerto pour piano n° 2. Mahler : Symphonie n° 5. Yefim Bronfman (piano), Rafael Payare (direction). Mercredi 8 mars 2023.