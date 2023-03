Rafael Payare rêve d’un orchestre de jeunes à Montréal

Rafael Payare souhaite prolonger et développer l’expérience de « La musique aux enfants » imaginée par Kent Nagano à Montréal-Nord et aboutir à la création d’un véritable orchestre de jeunes musiciens à Montréal. Il a glissé subrepticement l’information mardi à New York à l’issue d’une séance de travail avec l’orchestre de jeunes de l’Orchestra of St. Luke’s, qui oeuvre dans le quartier métissé de Hell’s Kitchen à New York.

La culture de l’intégration sociale par l’apprentissage et la pratique musicale tient évidemment très à coeur à l’enfant d’El Sistema au Venezuela, qui, à la veille du concert de l’OSM à Carnegie Hall, mercredi, dirigeait pendant une heure une quinzaine de jeunes enfants de 11 à 17 ans. À leurs interrogations il a répondu qu’il avait appris le cor à quatorze ans et qu’il en jouait encore à l’occasion, notamment pour faire le loup de Pierre et le loup de Prokofiev à la demande de sa fille de six ans.

Chanter sous la douche

Regarder Rafael Payare travailler avec un groupe d’enfants est un moment privilégié qui permet de décoder des pans de la personnalité de l’homme et du musicien. L’expérience des séances de travail est toujours très instructive. À notre demande, Yannick Nézet-Séguin nous avait ouvert les portes d’une de ses répétitions, alors que Kent Nagano l’a toujours refusé.

Rafael Payare aurait pu s’offusquer que la « matière première » soit si modeste. On attendait que le seul orchestre de jeunes « officiel » d’une institution new yorkaise joue un peu plus juste. Il aurait donc pu passer son temps à travailler la justesse. Au lieu de cela, le chef de l’OSM a subtilement glissé une métaphore fluviale : « Quand nous voyons une rivière, il y a peut-être du plastique qui flotte à la surface mais il y a de la vie qui grouille à l’intérieur ». Du coup, il a plutôt passé cette heure à révéler cette vie.

Pour l’animer, le chef fait chanter les enfants. Non comme devant un public, mais « comme sous la douche » : « il n’y a pas de honte ; lâchez-vous, enlevez toutes vos inhibitions ! Chantez. » Et le chant qu’il obtient, il cherche ensuite à le faire reproduire aux instruments.

Pour les phrasés, la métaphore est toute trouvée : « La musique est comme la parole ». Inutile d’accentuer la dernière note si on ne le fait pas en parlant.

Partout le chef, qui marque tous les temps avec une respiration appuyée qui fait un son de maracas, encourage la fluidité de la musique et demande aux jeunes s’ils sentent la différence. « Maintenant nous parlons ! » se réjouit-il. « Montrez que ça vous amuse… »

Ces paroles ne sont pas anecdotiques ou vaines. Elles expriment les racines d’un système de valeurs qui se transpose dans la manière de faire de la musique en général, y compris avec des orchestres huppés.

Si Rafael Payare souhaite un orchestre de jeunes, dont il conviendra de dessiner les contours plus précisément, on sent que ce ne sera pas pour une question d’image ; ce sera pour en faire quelque chose et, surtout aussi, parce que ça le nourrit et le stimule en tant que musicien.

Christophe Huss est à New York à l’Invitation de l’OSM.