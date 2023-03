Maxim Rysanov au pays de Mozart

Cette semaine voit le retour de l’altiste et chef d’orchestre ukrainien Maxim Rysanov à la tête d’I Musici. Après deux concerts plutôt voués à la musique du XXe siècle, il consacre son programme à Mozart.

Maxim Rysanov est, chez I Musici, le pendant de Leonardo García Alarcón pour les Violons du Roy et de ce que fut Lorenzo Coppola chez Arion : une sorte de « joker catalyseur » qui parvient à faire ressortir des ressources musicales parfois insoupçonnées.

La première rencontre a eu lieu en mai 2018. Nous en étions sortis en résumant que, si nous nous attendions à un très beau concert, rien ne nous préparait à un pareil choc. Et nous faisions d’ailleurs, à l’époque déjà, un parallèle avec l’« éblouissement sensoriel et émotionnel » d’un récent concert dirigé par García Alarcón.

Quasi-hypnose

p>Âgé de 45 ans, né à Kramatorsk, en Ukraine, Maxim Rysanov a étudié l’alto avec Maria Sitkovskaya à Moscou puis John Glickman à la Guildhall School of Music and Drama de Londres.

Il s’est fait d’abord connaître comme l’un des altistes de la génération suivant celle de Nobuko Imai, Yuri Bashmet, Kim Kashkashian et Gérard Caussé — Tabea Zimmermann se situant entre ces aînés et le trio béni des quadragénaires Maxim Rysanov, Antoine Tamestit et Lawrence Power. Contrairement à Tamestit et Power, Rysanov s’est très vite tourné vers la direction d’orchestre, qu’il a également étudiée à la Guildhall School, se perfectionnant ensuite avec Guennadi Rojdestvenski et le fameux pédagogue Jorma Panula.

Après son premier rendez-vous avec I Musici, Rysanov était revenu en décembre 2019, un miracle renouvelé, où nous écrivions : « La fascination qu’exerce ce musicien est exceptionnelle […] Cet ascendant, une quasi-hypnose, Rysanov semble aussi l’exercer sur les instrumentistes, qui le suivent avec générosité et quête de la précision. »

Pour ce millésime 2023, Rysanov nous arrive avec l’une des oeuvres les plus célèbres impliquant l’alto : la Symphonie concertante pour violon et alto K. 364 de Mozart, qu’il jouera en duo avec la violoniste Julie Triquet. En seconde partie, il a choisi de diriger la Symphonie n° 29 de Mozart, intercalant entre deux les Variations sur une chanson populaire ukrainienne op. 9 de Malcolm Arnold. Il s’agit de l’orchestration réalisée en 1993 par Roger Steptoe d’une oeuvre pour piano de 1944, d’autant plus symbolique en ces temps douloureux que, cette année-là, le frère du compositeur, pilote de chasse, est décédé en mission et que Malcolm Arnold, jusqu’alors objecteur de conscience, s’est enrôlé dans l’armée.

Maxim Rysanov et I Musici se produiront à la salle Pierre-Mercure, à 19 h 30 jeudi soir. Notre conclusion du compte rendu de 2019 ? « Maxim Rysanov est un très grand musicien. Il serait temps que le public s’en rende compte et vienne en masse à ses concerts. »

