Claude Vivier ici et maintenant

Le 7 mars 1983, Claude Vivier était sauvagement assassiné à Paris et le monde musical perdait un compositeur dont nombre de ses pairs, dont György Ligeti, reconnaissaient l’éminence et la portée internationale. Mardi, Lorraine Vaillancourt dirigera un concert hommage inaugurant La semaine du neuf, manifestation du collectif Le Vivier en clin d’oeil aux « Événements du neuf » imaginés par Claude Vivier, Lorraine Vaillancourt, José Evangelista et John Rea en 1978.

« C’est une des musiques les plus émouvantes que j’ai eu à diriger. Je suis pourtant d’une école où c’est nous qui travaillons et les gens qui sont émus. À la tête de l’orchestre, il faut à la fois contrôler et laisser aller les musiciens le plus loin possible, mais à chaque fois, pendant Kopernikus, Chants pour 7 voix de femmes, Prélude pour un Marco Polo ou Wo bist du Licht !, Claude Vivier finit toujours par venir me chercher profondément, par sa beauté, sa lumière », nous dit Lorraine Vaillancourt, émue avant le concert de mardi soir.

Même si la légendaire directrice musicale du NEM précise qu’elle n’est pas la « messagère » de la Semaine du neuf, qui se tiendra jusqu’au 17 mars, sa fréquentation de la musique de son ami et collègue défunt depuis plus de 40 ans est précieuse.

Visité par une muse

« Chaque fois que je pense à la musique de Claude, je pense à la lumière qu’elle dégage en même temps qu’une sorte de tristesse, de mélancolie dont il ne se cachait pas. » Lorraine Vaillancourt reconnaît que sa musique est difficile à définir : « On est parfois en pleine jungle, c’est dense, et à travers une rupture très tranchante on se retrouve au ciel avec une sorte d’éclairage, par un unisson, un changement de dynamique radical. »

Lorraine Vaillancourt remarque que dans la musique vocale « soutenue par une matière instrumentale complexe, il y a toujours quelque chose qui plane et qui fait qu’on est à la fois dans la pureté, la densité, la violence et la tendresse ».

« Claude est peut-être aussi, de tous les compositeurs que j’ai pu croiser dans ma vie, l’image que l’on se fait d’un compositeur visité par une muse : il y a des fulgurances dans son travail. C’était un compositeur en amour avec sa musique. Ce n’était pas de l’arrogance ou de la prétention : il était touché comme si ce n’était pas lui qui l’avait composée. »

Parmi les caractéristiques étranges de la musique de Claude Vivier, il y a les paroles de ses chants, une langue imaginaire. « C’était un grand amoureux de la voix, passionné et très exigeant, traitant la voix comme un instrument. Les phrases sont interminables, les tempos très lents : ça prend des poumons d’acier pour chanter sa musique. Sa langue inventée dit tellement de choses. Il y avait chez lui ce côté proche de l’enfance ; il était comme un grand enfant et avait conservé cette naïveté, ouverture et candeur. Il a réussi à mettre dans la bouche des chanteurs des paroles tellement touchantes et fortes à travers une langue qui n’existe pas. »

Le passé présent

Lorraine Vaillancourt dirigera mardi Trois airs pour un opéra imaginaire, Bouchara ainsi que Et je reverrai cette ville étrange, des compositions de 1981 et 1982. « J’ai voulu entrer dans l’univers de ses dernières oeuvres. Mais que veut dire “dernières oeuvres” puisqu’il est mort si rapidement ? Les oeuvres qui sont là ne sont pas testamentaires ; il était en pleine maturité. En les choisissant, je me suis rendu compte qu’on était toujours dans les mêmes années, mais c’est aussi dans ces années-là qu’on a travaillé ensemble aux Événements du neuf. »

La directrice musicale du Nouvel Ensemble Moderne qualifie l’hommage de retour sur le passé, « mais un passé qui est très présent ». « Il avait la trentaine, on était en pleine force de l’âge. Il est parti en 1981 pour ce voyage dont il n’est jamais revenu. Je m’en souviens d’autant mieux que j’étais enceinte. Il m’a dit : “Ce sera une fille”. Je ne le savais pas. Il ne l’a jamais connue. Elle est née en 82 et il n’est jamais revenu. »

Le 7 mars 1983, nous avons perdu un génie créateur. Son meurtrier, condamnéà perpétuité en novembre 1986, a obtenu une libération conditionnelle en mars 2003. Son nom a réapparu dans les colonnes judiciaires en juin 2009 pour une nouvelle condamnation à la prison pour violences contre sa conjointe et son enfant. Le monde à l’heure des réseaux sociaux abrite dans sa sphère géographique un personnage libre comme l’air, apologiste de Poutine et des « convois de la liberté », considérant qu’il est une « responsabilité morale de désobéir aux lois injustes ». C’est aussi ça, « le passé qui est très présent ». Pas sûr que l’humanité ait gagné au change.

Hommage à Claude Vivier Nouvel Ensemble Moderne, Lorraine Vaillancourt. Avec Katrien Baerts (mezzo). Compositions de Marko Nikodijevic et de Claude Vivier. Salle Claude-Champagne, 7 mars, 19 h 30.

La Semaine du neuf – Hommage à Claude Vivier Événement organisé par Le Vivier, qui se tient du 7 au 17 mars. En tout : 5 concerts, 1 spectacle, 3 projections, tables rondes et discussions. levivier.ca.