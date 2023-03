Un printemps sous le signe des Francouvertes

L’organisation des Francouvertes, le concours de la relève musicale francophone qui a révélé tant d’acteurs de notre scène, parmi lesquels Lydia Képinski, Les Louanges, Mon Doux Saigneur, Philippe Brach ou encore Les soeurs Boulay, dévoile aujourd’hui la liste des vingt-et-un participants de sa 27e édition. Notez au calendrier : le tour préliminaire du concours débutera au Lion d’or le 13 mars prochain et mènera jusqu’à la grande finale du 15 mai, au Club Soda.

L’affiche de cette 27e édition « est musicalement diversifiée — bien sûr, on dit ça chaque année, mais on a l’impression qu’elle l’est encore plus cette année », résume Sylvie Courtemanche, directrice générale des Francouvertes, qui ne perçoit toutefois pas de tendance musicale lourde à travers les propositions, sinon dans le caractère « niché » de plusieurs d’entre elles.

Quand même, le spectateur-jury se fera servir un peu plus de rock que dans les éditions précédentes, encore beaucoup de chanson pop électronique, et quatre propositions rap — dont deux féminines, deux ans après la percée de Calamine, finaliste de la 25e édition « pandémique » remportée par Étienne Coppée. Si certains concurrents ont déjà acquis une certaine notoriété sur la scène underground — on pense à Velours Velours, Jeanne Laforest, l’artiste pluridisciplinaire innue Katia Rock, les Néo-écossais Peanut Butter Sunday —, le concours demeure cette formidable première chance pour les musiciens en début de carrière.

Développée durant la pandémie, la diffusion en direct sur le Web (sur la plateforme Pointdevente.ca) des performances des artistes est de nouveau proposée. « La webdiffusion est pour l’organisation un outil de développement, puisque nous sommes pratiquement toujours à pleine capacité [au Lion d’or], abonde Sylvie Courtemanche. Plutôt que de chercher une salle plus grande, on mise sur les gens qui se branchent en ligne pour regarder les performances ». La diffusion en ligne permet également au public hors de Montréal de prendre part à l’événement et de découvrir ces jeunes artistes.

Les Francouvertes innovent par ailleurs avec la série J’aime mes ex, qui met en vedette chaque soir un ancien concurrent ; cette année, la série sera entièrement féminine, thaïs ouvrant le bal le 13 mars. Lou-Adriane Cassidy, Kanen, Maude Audet, Ariane Roy et Mélanie Venditti comptent aussi parmi les invitées à pousser la chanson en ouverture de ces soirées coanimées par Mantisse (du groupe rap LaF, gagnant des Francouvertes en 2018) et Isabelle Ouimet (de Vulvets, concurrentes de l’édition 2017).

La voici donc, cette cohorte 2023 : Bourbon, Reno McCarthy et Cure-Pipe fouleront la scène du Lion d’or le 13 mars, Rossomodo, Claudie Létourneau et Jeanne Laforest le lendemain. Le 20 mars, au tour de Jeanne Côté, Renaud Gratton, Katia Rock, puis, le 21, Héron, Marie Céleste et Velours Velours. Les trois dernières soirées préliminaires — les 27, 28 et 29 mars — opposeront gLohm, BRUE, Peanut Butter Sunday, Sloan Lucas, Sami, Menura, Emmanuelle Querry, De Flore (projet franco-ontarien) et Parazar.

Les Francouvertes La 27e édition du concours musical aura lieu du 13 mars au 15 mai 2023.