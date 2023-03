La fine équipe

L’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin proposaient vendredi en concert la 5e Symphonie de Sibelius captée par ATMA dans le cadre de la suite de l’intégrale discographique. Le concert augure d’un bon enregistrement, grâce à une prestation orchestrale très soudée.

En musique classique, après la semaine nationale du pipeau, c’était, vendredi, la soirée des flûtes. La prestation des flûtistes de l’OM, Marie-André Benny et Jocelyne Roy, très sollicitées, a été exemplaire de cohésion, de qualité de nuances et, surtout, de droiture sonore. Rien ne serait pire dans Sibelius que d’entrer dans une sorte de « transe napolitaine » avec un vibrato exagéré.

Fuir l’emphase

Si les flûtes sont citées en exemple, c’est parce qu’elles illustrent ce que nous avons entendu ailleurs, aux cors (pareillement sollicités) ou aux trompettes, qui ont brillé par des nuances tempérées très tenues dans le Finale. Évidemment, on sait que, dans cette symphonie, les violons aussi ont des nuances très subtiles bien respectées.

Si nous mentionnons cette maîtrise, cette égalité (tout le monde joue la même partition), c’est parce que le contrôle et la mesure sont des caractéristiques majeures du Sibelius de Yannick Nézet-Séguin. Après quatre étapes dans le cycle, ce que veut éviter le chef est désormais clair : l’emphase peut être assimilée par lui à une surchauffe grandiloquente.

Il y a donc un petit côté méticuleux, presque cérébral, un peu façon Berglund avec l’Orchestre de chambre d’Europe (Teldec), avec le même avantage, la croissance organique naturelle de la musique, et les mêmes limites, le manque d’évocations atmosphériques (par rapport à Vänskä I et II, Bis ; Saraste I, RCA, ou Segerstam II, Ondine). Il sera intéressant, à la parution du disque, de voir comment ressort le 1er mouvement, une mise en place minutieuse, mais qui évoquait si peu de choses qu’on se demandait pourquoi une telle approche justifiait un enregistrement.

Il serait tout de même intéressant, dans le cadre de legs discographiques de cette nature et ampleur, de programmer les oeuvres en été pour les travailler puis de les reprendre ensuite quelque mois après, en saison, à la Maison symphonique, après digestion, pour les peaufiner avant captation.

Hors concours

La première partie du concert débutait par une oeuvre de Samuel Coleridge Taylor. Le compositeur anglais était là pour la diversité, mais cette fois assurément aussi pour la qualité. Sa Balade méritait tout à fait une programmation. C’est une oeuvre bien troussée qui alterne deux thématiques inspirées et très contrastées.

Le 3e Concerto de Prokofiev a été précédé d’un préambule du chef pour dire que ce n’est pas qu’une pièce de concours pour jeunes virtuoses de 17 à 25 ans. En fait, à la nature des discours, on peut presque deviner ce qui suit et on subodorait que ça allait être plus « modeste ».

Cette histoire de concours est bien sûr une galéjade. Les trois premiers pianistes que nous avons entendus en concert dans notre vie dans cette oeuvre étaient Michel Béroff, Martha Argerich et Vladimir Ashkenazy. Ils ne passaient pas un concours et n’avaient rien à envier, bien au contraire, à des jeunots qui alignent les triples croches (et nous ne parlons pas des Toradze, Bronfman, Lang Lang et Trifonov vus par la suite).

David Jalbert est un pianiste compétent qui sait jouer la chose, malgré quelques gaucheries au début du 2e mouvement. Mais hors de cela il n’y a rien : pas de son (au sens d’une sonorité nourrie et intéressante générée par tout le corps), pas de palette sonore, peu de variété dans les attaques et les différenciations des humeurs et épisodes. C’est impeccable et impeccablement évanescent.

On dira que le Métropolitain a cultivé vendredi de vieilles amitiés, ce qui est louable, certes, mais devient désormais voyant et un peu embêtant quand la nature des solistes « normalement » invités est du calibre de feu Nicholas Angelich ou Hélène Grimaud.

Par contre, il se passait quelque chose de tout à fait passionnant dans ce 3e Concerto de Prokofiev : l’accompagnant orchestral buriné par Yannick Nézet-Séguin était, symphonie comprise, le clou de la soirée.

Haute voltige Coleridge-Taylor : Ballade en la mineur. Prokofiev : Concerto pour piano n° 3. Sibelius : Symphonie n° 5. David Jalbert (piano), Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin. Maison symphonique, vendredi 3 mars 2023.