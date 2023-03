«Mañana Será Bonito», Karol G

En surface, la scène reggaeton semble être la chasse gardée d’hommes, de Tego Calderon et Daddy Yankee il y a déjà 20 ans à J Balvin, Maluma et Bad Bunny aujourd’hui. Karol G a son mot à dire : l’autrice-compositrice-interprète colombienne présente son quatrième album Mañana Será Bonito— « Demain sera beau », chante-t-elle pour s’en convaincre, après une peine d’amour qu’elle détaille en 17 brèves et percutantes chansons. Karol G cherche moins à innover dans le genre comme le font, à leur manière, Bad Bunny et l’Espagnole Rosalía, qu’à l’enrichir de nouveaux classiques, la force de la musicienne reposant sur sa plume et sur son intuition pour les mélodies marquantes. L’album en est farci, de Miendra Me Curo Del Cora (Pendant que je guéris mon coeur, avec son échantillon de Don’t Worry Be Happy) et la rythmique dem bow classique de XNO à l’aigre-douce TQG (duo avec Shakira) à la petite bombe pop et new wave Tu Gafitas, coécrite avec Finneas. Apprécions aussi les liens qu’elle entretient avec la pop classique colombienne, sur Gucci Los Panos, qui évoque le style sertanejo.

Mañana Será Bonito ★★★ 1/2 Reggaeton Karol G, Universal