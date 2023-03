«The Collected Works of Neutral Milk Hotel», Neutral Milk Hotel

L’oeuvre de l’auteur-compositeur-interprète louisianais Jeff Magnan, le coeur et l’âme de Neutral Milk Hotel, fut marquante, mais brève. Elle est ici rassemblée pour la première fois dans un coffret, et enfin présentée sur les plateformes de streaming. Dès ses débuts au tournant des années 1990, l’élusif Magnan annonce les deux prochaines décennies indie rock américaines. La plume riche, rimbaldienne à ses heures, jamais si opaque dans ses récits fantasmagoriques que le fan ne puisse s’y identifier, la chanson rock psychédélique, qu’on qualifiera aussi de lo-fi mais qui, en réalité, est plus étudiée qu’il n’y paraît, le dangereux équilibre entre bruits, mélodies et déflagrations sonores, tout est là annoncé, puis cité par la descendance, de Sufjan Stevens à Arcade Fire, jusqu’à Big Thief aujourd’hui. L’initié découvrira le magnifique In the Aeroplane Over the Sea (1998), deuxième et dernier album studio du groupe, classique du nouveau rock américain égal aux meilleurs de Pavement et de Sebadoh. Le fan le réécoutera avec un plaisir renouvelé.

The Collected Works of Neutral Milk Hotel ★★★★ Rock Neutral Milk Hotel, Merge