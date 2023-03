«Silent Songs», Silvestrov, Hélène Grimaud et Konstantin Krimmel

D’aucuns taxeront ce CD d’opportunisme. Mais il devait exister et il était juste que ce soit Hélène Grimaud qui nous le donne. La pianiste française s’est intéressée à Silvestrov bien avant l’agression militaire contre le pays du compositeur national ukrainien. Or, comme nous l’écrivions il y a un an, l’oeuvre qui a forgé le style et l’univers intemporel de Silvestrov, sa quête de la raréfaction du son, est Silent Songs, recueil de mélodies composées entre 1974 et 1977. Avec le baryton Konstantin Krimmel, Hélène Grimaud en a choisi douze, comme une sorte de Schwanengesang (collection qui n’est pas un cycle) venu de l’Est. Face à l’incroyable et hypnotique version susurrée d’Alexei Martinov et Alexei Lubimov, Krimmel et Grimaud choisissent de normaliser les silent songs : belle voix timbrée et saine de baryton et piano très présent. Qui a raison ? Seul le compositeur le sait, mais il nous donne des indices, reproduits dans la notice de Tatiana Frumkis, nous laissant fortement penser que Martinov et Lubimov sont dans le vrai.

Silent Songs ★★★ Classique Konstantin Krimmel, Hélène Grimaud, DG 486 4106