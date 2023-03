«Chansons de là où l’oeil se pose», Juliette

Cinq ans sans elle. Voire plus, vu d’ici. Deux albums et une intégrale ont dû se perdre en chemin, puisque nous en sommes encore à No Parano, paru en… 2011. Triste sort de la chanson d’auteur de qualité supérieure, se dit-on. Elle voyage moins. Célébrons d’autant ce brillantissime florilège chansonnier, non seulement tendu au fil ténu entre sens et phonème, mais orchestré plus savamment que jamais, composant à tout coup un décor idoine. Juliette Nourredine y joue à sa façon, tendre et cruelle à la fois. La housse et la couette, chanson d’amours contrariées où l’une dans l’autre se refuse obstinément à entrer, fait rire et grimacer : « Mais à quoi bon Platon, Einstein ou Marcel Proust / pour comprendre comment la couette va dans la housse ? » Façon jazzy dans Poivrons, elle pourfend les alcoolos pour de bon. Dans Lames, elle fait l’inventaire des tentations tranchantes auxquelles l’humain succombe le plus souvent. Onze titres neufs nous ravissent et nous charcutent ainsi, avec un Brel en sus.

Chansons de là où l’oeil se pose ★★★★ Chanson Juliette, Barclay/Universal