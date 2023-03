«J.S. Bach, Clavichord», András Schiff

Oh, un nouveau disque d’András Schiff ! Et dans Bach, en plus… Mais faut-il vraiment le suivre dans toutes ses élucubrations ? Le pianiste hongrois est passionné par les instruments, y compris anciens. Il a donc voulu jouer certaines oeuvres, jusqu’à la Fantaisie chromatique et fugue BWV 903 et le Ricercar à 3 de L’offrande musicale, sur un clavicorde. On espère qu’il s’est bien amusé, parce que nous, cette crucifixion auriculaire, on s’en souviendra longtemps. Pour un interprète blasé, c’est certes passionnant de tenter de nouvelles choses sur un instrument remontant au XIVe siècle qui a connu son apogée au XVIe. Mais pour l’auditeur ? András Schiff écrit ceci : « À la première écoute, le son du clavicorde peut sembler peu familier et étrange mais, peu à peu, vous vous y habituerez. Un nouveau monde s’ouvrira alors, comme une oasis de calme dans notre époque bruyante et troublée. » Ben non : cette patente qui couine, qui fait tout en moins bien et échappe même des disgracieux « zdoïng » (Invention no 3) nous met les nerfs à vif !

J.S. Bach ★ 1/2 Classique András Schiff (clavicorde), ECM 485 7948