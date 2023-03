«Patche», Patche

C’est tout comme si une nouvelle génération de musiciens de la scène rock underground québécoise était embarquée dans la même machine à remonter dans le temps pour atterrir en Allemagne, au milieu des années 1970. On l’entend chez Choses sauvages et La sécurité, bientôt chez YOCTO, et dans Patche, premier album du quintette éponyme : la kosmische musik (aussi nommé krautrock), ses rythmes mécaniques, ses claviers qui tachent comme l’encre du papier journal, ses grooves hypnotiques et psychédéliques, comme une vision renouvelée de ce que peut être la musique de guitares, brute, viscérale et ensorcelante. Une musique née du feeling : Eliott Durocher Bundock et Jean-Bruno Pinard (synthés), Lévy Bourbonnais (harmonica, design sonore), Étienne Dupré (de DUU et de l’orchestre de Klô Pelgag, basse) et Mandela Coupal-Dalgleish (batterie) ont jammé sur pistes pendant deux jours avant d’assembler comme un modèle Lego cet album instrumental assumé, convaincant, et juste assez inspiré et moderne dans sa réalisation pour ne pas sonner comme un bête pastiche de Can ou Faust.

Patche ★★★ Rock Patche, Popop