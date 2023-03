«Le chemin des pots cassés», Simon Lachance

On appréciait déjà la voix délicate, l’écriture bien menée, au temps étrangement lointain de Raton Lover (disques parus entre 2014 et 2019, avant le grand trou pandémique) : ce disque en solo est par là retour, point de départ et nouvel horizon. Le mélodiste s’est affirmé, les accords empruntent de drôles de détours qui étonnent et ravissent à la fois, les arrangements sont résolument plongés dans un no man’s land à la Daniel Bélanger, où simplicité et complexité se font risette. Ça se chante pop, bon pour les palmarès, et ça demeure à l’écart d’un centre consensuel. Chaque chanson est une petite aventure, on découvre le chemin à mesure, au pas souple d’une pop un peu soul dans La douleur ne ment jamais, à la cadence rock des années 1970 dans Amadoue-moi. Les références, certes assumées, ne sont pas trop appuyées : juste assez pour que le jeu soit plaisant. Cela nous donne un disque doux et intelligent qui semble avoir toujours existé : une qualité plus rare qu’on ne le pense.

Le chemin des pots cassés ★★★ 1/2 Alt-pop Simon Lachance,