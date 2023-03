«Tragedy», Laroie

Gab Godon, alias Laroie, est certainement l’une des artistes de musique pop les plus prometteuses du moment au Québec, et peut-être même au Canada. L’autrice-compositrice-interprète montréalaise propose un impeccable troisième EP, où sa voix soul et envoûtante est gracieusement habillée de mélodies électroniques. Les six chansons de Tragedy, pour lesquelles elle retrouve par ailleurs ses fidèles collaborateurs Gene Tellem, Gabriel Rei et Robert Robert, attestent ainsi d’une personnalité musicale marquante qui ne cesse de s’affirmer. Pour ce faire, Laroie n’hésite pas à s’approprier les codes esthétiques, tant sur le fond que sur la forme, des années 1990-2000. Friend or Lover, par exemple, est le titre par excellence qui rappelle la tendance R&B qu’embrassaient les pop stars de l’époque, tandis que les ailes de papillons sur la pochette évoquent les iconiques Britney Spears ou Mariah Carey — ceux qui savent, savent… Les paroles révèlent pour leur part l’élan sensuel, empowering et émancipateur qui met en mouvement Laroie, tout comme ses auditeurs.

Tragedy ★★★★ Pop Laroie, indépendant