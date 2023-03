L’OSM à l’épreuve de la Cinquième de Mahler

Rafael Payare et l’Orchestre symphonique de Montréal présenteront cette semaine à Washington, New York et Montréal la 5e Symphonie de Mahler, dont l’enregistrement discographique, réalisé en août dernier à la Maison symphonique, est paru vendredi chez Pentatone. Comment cette symphonie est-elle devenue une sorte de mètre étalon de la « performance orchestrale » et où se situent Payare et l’OSM dans une discographie surchargée ?

Le film dont on parle depuis quelques mois est Tár de Todd Field avec Cate Blanchett. Sur la route des Oscar, le magnétisme de l’actrice fait de l’ombre aux houleux débats que le film suscite dans une communauté musicale mise à nu par un scénario vitriolé.

Lydia Tár, personnage fictif, a son orchestre, le meilleur, le Philharmonique de Berlin, et un défi majeur devant elle : l’enregistrement de la 5e Symphonie de Mahler. Dans cette symphonie, Lydia Tár a son gourou, Leonard Bernstein, et le modèle berlinois dont elle veut imiter la pochette de disque et dépasser le résultat musical, Claudio Abbado.

Pourquoi la 5e Symphonie de Mahler est-elle un choix de « scénario musical » si évident ?

Démonstration

Même si la tendance s’est un peu calmée dans les dix dernières années, la 5e Symphonie de Mahler fut, dès le milieu des années 1970, une oeuvre de tournée et de démonstration à travers laquelle orchestres et chefs aimaient prouver au monde leur brio et leur expertise musicale.

D’abord, parce qu’elle expose de manière équilibrée l’orchestre dans son plein rayonnement. Ensuite, parce qu’elle est imposante et impressionnante par ses dimensions (70 minutes).

Il y a aussi ce que les musiciens savent et que les auditeurs sentent : la 5e de Mahler est un défi. Les auditeurs remarquent les cuivres, mais ce sont les cordes qui, au premier chef, ont un nombre incalculable de traits vifs et virtuoses. Et les percussions ne sont pas en reste, notamment dans le 2e mouvement. Cette partition imposante combine donc virtuosité, endurance, qualités individuelles et collectives.

Sur cela se greffe la vision musicale d’un chef. Et les choses ne sont pas simples, car la 5e Symphonie unit trois mondes. Pour saisir sa singularité, il faut songer à deux choses. La première concerne Mahler. Après sa 1re Symphonie, le compositeur a mis à contribution la voix dans toutes ses symphonies. Avec la Cinquième, en 1901, il revient à la symphonie instrumentale, mais avec une réflexion qui lui vient de la 2e et de la 3e : une symphonie n’a pas besoin d’avoir quatre mouvements comme le veut la tradition. Ici, il y en aura cinq.

La seconde particularité concerne le genre symphonique. Dans la tradition, une symphonie est un cheminement vers un Finale. Prenons trois chefs-d’oeuvre absolus : l’explosion de lumière de la Symphonie no 41 « Jupiter » de Mozart ; le triomphe de l’Homme dans la Symphonie no 5 de Beethoven ; la conjuration de la malédiction symphonique de Brahms dans sa 1re Symphonie.

La 5e Symphonie de Mahler, au contraire, est une symphonie centrique, « Symphonie de noyau », en trois parties et cinq mouvements où l’axe, le mouvement le plus long, un Scherzo (III), est entouré de deux blocs de deux mouvements. La première partie (I et II) est noire et belliqueuse ; la troisième (IV et V), tendre puis joyeuse. Le Scherzo, centre musical et émotionnel, est celui de la séparation des deux mondes, mais aussi de la possible jonction entre eux.

Le Scherzo isole un instrument, le cor, qui va dialoguer avec ses collègues et tout l’orchestre. Trois éléments — les cordes, les vents, le (ou les) cor(s) — nourrissent le mouvement incarnant des thématiques entremêlées. Le chef et ami de Mahler, Willem Mengelberg, avait coutume, dans ce mouvement, de déplacer le premier cor aux côtés du premier violon pour matérialiser dans l’espace ce très insolite dialogue. C’est ce que Riccardo Chailly à la tête du même orchestre, le Concertgebouw d’Amsterdam, a reproduit dans son enregistrement Decca.

Philosophiquement, en réfléchissant à la structure et au sens de l’oeuvre, c’est aussi pour cela que Mahler nous touche. Il est le symphoniste de notre monde, qui parle de nos douleurs et, ici, voit la lumière au bout du tunnel, même le plus noir. Les choses seront très différentes dans la 6e Symphonie, qui s’engouffre dans le néant.

La Cinquième au disque

Se présenter dans la 5e Symphonie de Mahler peut être source de glorieux triomphes, comme ce phénoménal concert de Mariss Jansons avec l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, heureusement capté en mars 2016 et édité par BR Klassik. Ce peut aussi être un gros risque. Les habitués du Carnegie Hall se gaussent encore de la prestation des Berlinois avec Claudio Abbado, où le trompettiste, se plantant d’entrée, a entraîné l’orchestre dans une déprime musicale.

Au disque, il convient de partir des pionniers qui ont gravé les quatre intégrales Mahler, piliers de la discographie : Haitink, Bernstein, Solti et Kubelik. On a tellement assimilé cette symphonie à Leonard Bernstein qu’on méconnaît l’extraordinaire réussite de Solti (1970). Ce serait une immense référence, s’il n’y avait un Adagietto impossiblement sirupeux et statique. Défaut typique de Solti, dont lui-même avait conscience : il craignait tellement d’être vu comme un technicien froid qu’il en rajoutait dans les mouvements lents, au risque d’en faire trop.

Cet exemple de la « réussite moins un » de Solti est très symbolique d’une discographie assez mitigée pour une oeuvre si populaire. Il y a les versions somptueuses pas assez tumultueuses (Barenboim, Chicago), des mordantes qui s’effondrent dans le Scherzo (Neeme Järvi), celles qui s’engluent dans l’Adagietto et celles qui ne décollent pas dans le Finale.

Les années 1960 et 1970 sont marquées par au moins trois réussites majeures : Vaclav Neumann à Leipzig (VEB Schallplatten, 1966), John Barbirolli (EMI, 1969) et Kirill Kondrachine avec l’Orchestre d’État de l’URSS (1974).

Les visions ardentes et abrasives de Neumann et de Kondrachine, gravées derrière le Rideau de fer, n’ont pas connu une distribution à la hauteur en Occident, alors que Barbirolli, très pesant et grave, représente un pôle interprétatif opposé (huit minutes le séparent du sanguin Neumann).

À l’arrivée du CD, le marché était en frénétique recherche de « nouvelles références », ce qui a grandement servi Eliahu Inbal (Denon) et la minutieuse sévérité post-Barbirolli de Klaus Tennstedt (EMI). Ces chefs ont induit une ère interprétative où, dans des tempos ralentis, on scrutait davantage les détails d’orchestration. De ces deux chefs, la 5e de Tennstedt, un peu oubliée car enregistrée juste avant le numérique (1978), surnage de loin.

Mais l’ère numérique est marquée par la vision exaltée de Bernstein à Vienne (DG, 1987), celle de Chailly à Amsterdam (Decca, 1997), tendue et d’une tenue orchestrale parfaite, et par ce concert de Jansons (BR Klassik, 2016) d’une saturation sonore (ce qu’on appelle aussi la tension harmonique) sans équivalent.

La réussite Payare

Alors, où se situent Rafael Payare et l’OSM ? Premier point : c’est un grand disque de l’OSM. Second aspect : il donne une vision très juste de ce qui se passe désormais ici, c’est-à-dire une musique prise à bras-le-corps. Troisième donnée, esthétique : l’Adagietto est, dans le droit fil de la tendance interprétative des dix dernières années, plutôt un tendre intermède poétique qu’une profonde introspection amoureuse (en termes chronométriques, cela veut dire plutôt 9 minutes que 11).

Le regard de Payare « fait sens » et rend justice au parcours de la symphonie. Le 2e mouvement « Stürmisch bewegt » (agité orageusement), notamment, possède (trait des violons) réellement cette crispation que l’on n’a pas, par exemple, dans l’autre récente version Pentatone (Bychkov, Philharmonique tchèque) et dans des interprétations américaines huppées telles que Barenboim-Chicago (Warner).

Enfin, cette version Payare-OSM se distingue par les balances : une lisibilité presque forcenée des lignes de cordes (Finale !), une superbe présence des percussions permettant de surpasser Levine-Philadelphie (RCA) et un équilibre spectral des cuivres plus juste que chez Mehta-New York (Warner), qui met trop l’accent sur les cuivres graves.

Ces comparaisons avec des versions nord-américaines renommées servent à montrer la grande réussite de ce premier disque très heureux et plus qu’encourageant du tandem Payare-OSM qui, sans côtoyer les abîmes de Neumann et Kondrachine, peut se comparer au superbe travail réalisé en 1976 par Mehta à Los Angeles (Decca), selon nous la meilleure version nord-américaine à ce jour et l’une des interprétations les plus sous-évaluées du catalogue.

Mahler : Symphonie no 5 Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare, Pentatone PTC 5187067.