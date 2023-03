Kiss passera à Montréal et à Québec pour sa tournée d’adieu

Le légendaire groupe rock Kiss a annoncé mercredi les dates des derniers concerts de sa tournée d’adieu.

Le groupe mettra fin à sa carrière avec deux soirées consécutives au Madison Square Garden à la fin de 2023.

La dernière portion de sa tournée d’adieu se mettra en branle au Texas en octobre. Plusieurs concerts sont prévus au Canada entre le 8 novembre et le 22 novembre, dont le 18 à Montréal et le 19 à Québec.

« Kiss est né à New York. Sur la 23e rue. Il y a un demi-siècle. Ce sera un honneur et un privilège de conclure notre tournée au Madison Square Garden, à dix coins de rue de nos débuts et 50 ans plus tard », a dit le groupe par voie de communiqué.

Announcing - The Final 50 Shows. The End is HERE!



Join the #KISSARMY for access to the final #EndOfTheRoadTour Presale tickets. Presale begins March 6th at 10am local time.



General Onsale begins March 10th at 10am local time.



Visit www.KISSOnline for all dates & details now. pic.twitter.com/ZhGkgK4diz — KISS (@kiss) March 1, 2023

Kiss est actuellement composé de deux membres de la première heure, Paul Stanley et Gene Simmons, ainsi que d’Eric Singer et de Tommy Thayer. Ses plus grands succès incluent Rock and Roll All Nite, I Was Made for Lovin’ You et Detroit Rock City.

Les billets seront en vente à compter du 10 mars.