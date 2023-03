Gershwin sur des charbons ardents

Dernière série de concerts avant une mini-tournée américaine (Washington, New York) pour l’OSM, Jérémie Rhorer faisant à la tête de l’orchestre sa seconde apparition qu’il n’avait pu matérialiser au printemps 2020. Le clou de la soirée a été le concerto de Gershwin avec Stewart Goodyear, qui remplaçait Jean-Yves Thibaudet, initialement prévu.

Avons-nous manqué un directeur musical potentiel faute d’avoir essayé Jérémie Rhorer une seconde fois en temps et lieu ? Pas vraiment. Le concert de cette semaine laisse cependant des sentiments mitigés.

Il est en fait assez difficile à évaluer. L’orchestre intégrait, dans Petrouchka de Stravinski, des jeunes étudiants, invités à participer à un programme d’immersion orchestrale. Est-ce pour cela qu’on avait l’impression, vu de la salle, d’assister à un exercice cadré qui ressemblait un peu à un examen de direction du conservatoire, tant le chef semblait s’appliquer à faire les bons gestes et mouvements au bon moment.

Filer droit

On aurait donné cher pour être assis dans le choeur en face de lui pour voir si c’était une volonté, en étant le plus rhétorique possible, de servir tout le monde avec justesse et équité ou s’il était lui-même en train de marcher sur des oeufs dans cette complexe partition. En tout cas, Rhorer a appliqué un principe qu’il a utilisé de la même manière dans Daphnis et Chloé : filer droit. On oublie les finesses aux entournures ou aux extinctions de phrases.

Mais a contrario, quand il faut, pour l’orchestre, donner de la voix, la générosité est encouragée. De ce fait, la « Danse générale » (entamée avec quelque précipitation par les trompettes) accumulant une énergie cinétique impressionnante avait, au final, pas mal d’allure. On ira chercher ailleurs la souplesse, les détails ou, dans Petrouchka, les couleurs, les atmosphères et le théâtre sonore chers à Charles Dutoit.

Le concert, qui débutait avec une oeuvre spectaculaire et très bien orchestrée d’Éric Champagne, assez cinématographiquement post-Planètes, mais peu mémorable, valait surtout pour un Concerto pour piano de Gershwin où Stewart Goodyear complètement déchaîné a fait oublier l’absence de Jean-Yves Thibaudet. Le pianiste canadien a trouvé en Rhorer un partenaire idéal, car « filer droit » est tout ce qu’il lui fallait en l’occurrence. Du coup, cette interprétation sur des charbons ardents, exaltée au piano, restera dans toutes les mémoires, Goodyear propulsant le discours comme un forcené et Rhorer faisant répliquer l’OSM avec générosité.

Soirée très sympathique dans l’ensemble, car même si Stravinski et Ravel ne faisaient pas assaut de subtilités, c’est un répertoire que l’OSM maîtrise assez bien pour livrer un bon spectacle efficace, à l’image de ses solistes, tels Paul Merkelo à la trompette, Andrew Wan au violon et Timothy Hutchins à la flûte.

Le Concerto pour piano de Gershwin Éric Champagne : Vers les astres. Stravinski : Petrouchka. Gershwin : Concerto pour piano en fa majeur. Ravel : Daphnis et Chloé, Suite no 2. Stewart Goodyear (piano), Orchestre symphonique de Montréal, Jérémie Rhorer. Maison symphonique, mardi 28 février. Reprise mercredi.