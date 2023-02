Larmes et transes musicales de Buenos Aires

Les Violons du Roy présentaient en fin de semaine à Montréal à guichets fermés un programme dirigé par Leonardo García Alarcón entièrement dédié à son compatriote Astor Piazzolla. Le rendez-vous était très attendu. Il a été éblouissant, voire bouleversant.

Prenons, pour saisir le caractère exceptionnel de ce qui s’est passé à la salle Bourgie vendredi soir, le premier rappel, le fameux Oblivion, pour bandonéon et orchestre. Quand on s’intéresse à Piazzolla, dont on fêtait le centenaire de naissance en 2021, on connaît ses classiques, dont l’enregistrement du maître lui-même. Exprimer à quel point on était dans un autre monde, dès les premières secondes, est quasiment impossible.

Avec Leonardo García Alarcón et le bandonéoniste William Sabatier, tout est d’une expressivité à fleur de peau, mais résulte de la maîtrise d’une somme de paramètres infinitésimaux : des frémissements sonores, des micro-dosages dynamiques, des micro-décalages rythmiques, un soudain basculement de priorité des violons vers les violoncelles dans le soutien orchestral, un changement de texture dans l’accompagnement des cordes. Bref, tout ce qui peut créer un léger déséquilibre, un basculement, avant un redressement. En d’autres termes, Leonardo García Alarcón, le bandonéoniste William Sabatier, la soprano Mariana Florès, la pianiste Louise Bessette ont dansé le tango avec la musique et, de fait, avec nos émotions.

Échappées lunaires

De loin, le concert était un décalque de l’« Hommage à Piazzolla » confié par Radio France à García Alarcón pour le centenaire du compositeur l’an passé. Balada para mi muerte, Balada para un loco, Siempre se vuelve a Buenos Aires, Yo soy Maria et le Concerto pour bandonéon, « Aconcagua » se retrouvaient en commun dans les deux programmes, ce qui expliquait aussi la présence, stabilisante pour le chef de son complice d’alors (et de bien avant, d’ailleurs), du bandonéoniste William Sabatier.

Si, sur le principe, cela nous faisait un pincement au coeur de voir un tel rendez-vous manqué par notre grand spécialiste de l’instrument Denis Plante, à l’épreuve des faits, on pouvait comprendre Leonardo García Alarcón, pour un répertoire aussi spécifique, d’avoir voulu travailler avec des complices de toujours. On le saisissait d’autant plus en vivant les échappées lunaires de William Sabatier dans « Aconcagua ». C’est assez indescriptible, mais il y a des moments, au fil de la partition, où ce musicien part tout simplement « ailleurs », dans ces autres mondes dans lesquels aime aussi nous emmener Leonardo García Alarcón.

L’arrangement de Sabatier de Tangazo était d’ailleurs très remarquable, et c’est dans cette oeuvre que le chef a commencé à déployer une palette infinie de couleurs pour passer des ténèbres aux larmes, et de l’exaltation à la transe.

Un chant habile

Seule artiste du cru, en plus des Violons, Louise Bessette donnait la réplique à Sabatier dans un « Double concerto », à l’origine conçu pour guitare et bandonéon, et depuis transcrit pour divers instruments. Elle s’est très bien intégrée au groupe, imprimant la nécessaire carrure là où les autres partaient dans des digressions.

Fallait-il amplifier la voix de Mariana Florès ? Oui. D’abord, parce qu’on n’est pas à l’opéra ou à Carnegie Hall. En d’autres termes, ce n’est pas une musique forcément acoustique. Ensuite, il fallait le faire de cette manière, afin que la voix reste naturelle, mais que l’orchestre et le bandonéon n’aient surtout pas à « ne pas jouer » pour qu’on entende la chanteuse. Les remarques sur le son médiocre du micro de Pascal Amoyel, mercredi, avaient peut-être déjà porté leurs fruits, car l’équilibre spectral et la balance étaient, cette fois, irréprochables.

Ce qui est admirable dans la prestation de Mariana Florès, outre sa forte présence physique, c’est le parfait dosage entre la voix « opératique » et la voix de type « cabaret ». Certains adeptes de crossover, ici par exemple, courent toute leur vie après cette alchimie-là sans jamais trouver l’équilibre crédible.

Le concert était aussi un moment de partage entre le public et les artistes, avec des commentaires justes et très chaleureux, en français, de Leonardo García Alarcón, qui nous faisaient sentir partie prenante de quelque chose de spécial. Après Oblivion, les musiciens nous ont offert la chanson Chiquilín de Bachín et un Adiós Nonino éblouissant, terminant sur une ultime et irréelle pirouette sonore de l’incroyable William Sabatier.

Ce ne fut pas un concert ; ce fut un privilège.

Piazzolla signé Leonardo García Alarcón Astor Piazzolla : Balada para mi muerte, Balada para un loco, Siempre se vuelve a Buenos Aires, Yo soy Maria (arrangements Quito Gato). Concerto pour bandonéon, « Aconcagua ». Double concerto pour bandonéon et piano, « Hommage à Liège ». Tangazo, tiré de Variations sur Buenos Aires (arrangement William Sabatier). Avec Mariana Florès, soprano ; William Sabatier, bandonéon ; Louise Bessette, piano. Les Violons du Roy, Leonardo García Alarcón. Salle Bourgie, vendredi 24 février 2023.