«La chauve-souris»: le remplaçant vole la vedette!

Après une première, jeudi soir, l’Université de Montréal proposera La chauve-souris de Johann Strauss, à trois reprises encore jusqu’à dimanche après-midi. Ce spectacle soigné, mis en scène par François Racine, est mené à un tempo soutenu par Jean-François Rivest.

Plusieurs aléas ont émaillé cette première représentation d’une série de quatre de La chauve-souris à l’UdeM. Dans un premier temps, on nous annonçait qu’Emmanuel Hasler, qui devait chanter le rôle majeur d’Eisenstein, était remplacé par River Guard. Hasler était prévu pour chanter jeudi et samedi, Guard vendredi et dimanche. Or nous étions très curieux de réentendre l’excellent Hasler déjà apprécié plusieurs fois.

Quelle ne fut pas notre sidération de découvrir River Guard, ce chanteur de la distribution « B », en Eisenstein tout simplement idéal de voix et d’abattage, avec en plus le timbre du rôle, ce ténor « barytonnant » juste ce qu’il faut. La révélation vocale de cette soirée semble être un chanteur déjà en carrière. Originaire de Hamilton, en Ontario, il est diplômé de l’Université Wilfrid Laurier de Waterloo où il a étudié avec la mezzo-soprano Kimberly Barber. Sa biographie indique qu’il poursuivait une maîtrise en opéra à l’Université de Toronto. En tout cas, retenez son nom.

Deux chanteurs pour un rôle

Du point de vue de la présence scénique, River Guard a été égalé par Justin Domenicone, qui, dans le rôle du gardien de prison Frank, nous a fait un numéro de « slapstick » tout à fait étonnant au début de l’Acte III.

Pour le reste, le niveau très honorablement « normal » d’un tel genre de productions pour les protagonistes des rôles de Rosalinde et d’Adèle, Marion Germain et Maud Lewden, auxquelles il manque juste une petite étincelle d’aura, côtoyait le très correct (Maëlig Querré en Orlofsky et Jorge Ricardo Galindo Gómez en Falke) et le très perfectible (la technique et projection des ténors Emmanuel Raymond et Andoni Iturriria Machinandiarena).

Les spectacles de vendredi et dimanche permettront de découvrir d’autres chanteurs, le second incident jeudi ayant été la discrète défaillance de Théo Raffin en Falke à l’Acte I, qui a évacué la scène. On aura admiré River Guard de poursuivre tout seul sans se démonter la scène de l’invitation de Falke chez Orlofsky sans personne pour lui donner la réplique.

Dans la fosse, Jean-François Rivest s’est agité comme un beau diable dès l’ouverture à la tête d’un orchestre qui n’est pas l’un des grands millésimes de l’OUM (violons), mais qui a animé l’opéra avec ferveur. Il a eu la remarquable idée d’habiller le changement de décor entre les actes II et III en dirigeant le tonitruant Unter Donner und Blitz (Sous les éclairs et le tonnerre) afin d’éviter un second entracte.

Des félicitations, aussi, pour la mise en scène, les décors très fonctionnels, les costumes souvent amusants (les chapeaux abat-jour et l’impayable costume de chauve-souris), ainsi que les éclairages justes.

La chauve-souris Marion Germain (Rosalinde), River Guard (Eisenstein), Maud Lewden (Adèle), Théo Raffin (Falke, Acte 1), Jorge Ricardo Galindo Gómez (Falke, Actes 2 et 3), Maëlig Querré (Orlofsky), Emmanuel Raymond (Alfred), Justin Domenicone (Frank), Andoni Iturriria Machinandiarena (Blind), Léa Jourdain (Ida), Orchestre de l’Université de Montréal, Jean-François Rivest. Mise en scène : François Racine. Scénographie et accessoires : Carl Pelletier. Costumes : Margaux Tabary. Éclairages : Serge Pelletier. Salle Claude-Champagne, jeudi 23 février. Reprises : vendredi et samedi soirs, dimanche après-midi.