Révolution à pas soutenus au Metropolitan Opera

Le Metropolitan Opera a annoncé mercredi le contenu de sa saison 2023-2024, et la mutation amorcée par Yannick Nézet-Séguin et Peter Gelb en faveur du renouvellement du répertoire passe à une vitesse supérieure. Un tiers des opéras présentés seront des opéras récents !

Ce qui a été annoncé mercredi à New York est le plus grand acte de courage programmatique d’une institution musicale orchestrale ou lyrique majeure dans l’après-guerre. La mutation est d’autant plus impressionnante que le Metropolitan Opera passait il y a cinq ans encore pour l’archétype de la maison d’opéra sclérosée et conformiste.

La saison s’ouvrira le 26 septembre avec la première au Met de Dead Man Walking de Jake Heggie, inspiré des mémoires de soeur Helen Prejean sur son ministère spirituel auprès d’un condamné à mort. La mezzo-soprano Joyce DiDonato incarnera soeur Helen dans une nouvelle mise en scène du très convoité Ivo van Hove. Nézet-Séguin dirigera cet opéra créé en 2000 et déjà entré au répertoire international.

Créer un répertoire

Cette volonté d’amener à créer un véritable répertoire de notre temps sera matérialisée par les reprises de deux spectacles phares de la présente saison : Fire Shut up in my Bones de Terence Blanchard et The Hours de Kevin Puts, avec le trio Renée Fleming, Kelli O’Hara et Joyce DiDonato. Elle sera entérinée par l’entrée au répertoire du Met d’El Niño, opéra-oratorio de John Adams (2000), dans une nouvelle production de Lileana Blain-Cruz, directrice résidente du Lincoln Center Theater, qui fera ses débuts au Met.

Et ce n’est pas fini. Parmi les nouvelles oeuvres de la saison, l’opéra d’Anthony Davis, X: The Life and Times of Malcolm X, aura sa première au Met le 3 novembre sous la direction de Kazem Abdullah dans une nouvelle partition révisée, et le même mois verra la création du premier opéra en espagnol présenté au Met depuis près d’un siècle : Florencia en el Amazonas de Daniel Catán. Florencia est l’histoire d’une diva brésilienne qui retourne dans son pays natal pour se produire dans le légendaire opéra de Manaus. Nézet-Séguin y dirigera une distribution autour de la soprano Ailyn Pérez. Selon les statistiques, environ 18,5 % de la population des États-Unis est d’origine hispanique. Les Hispaniques forment la première minorité ethnique du pays.

Le chantier plus discret

« L’avenir de l’opéra repose sur un rééquilibrage entre les classiques et les nouvelles oeuvres », a déclaré Peter Gelb, directeur général du Met. Peter Gelb et Yannick Nézet-Séguin vont tenter de faire passer cette révolution à coups d’équilibres subtils entre enjeux contemporains et tradition. Mais au sein des ouvrages de grande tradition, un autre chantier s’ouvre : celui du décapage dramaturgique. Une nouvelle Carmen sera proposée par la Britannique Carrie Cracknell et la nouvelle mouture de La forza del Destino de Verdi a été confiée à Mariusz Treliński, qui a mis en scène le plus récent Tristan und Isolde du Met. Les images des maquettes de ces spectacles attestent d’une nette modernisation de ces opéras.

Alors, est-ce vraiment un risque ? Oui et non. Oui, parce que le coup de barre est violent, que toute réforme de fond prend du temps et que les nouvelles oeuvres font appel à un inlassable travail de marketing auprès d’une population qui n’a pas encore ses habitudes et n’a certainement pas celle de payer 200 dollars pour un billet (d’ailleurs le Met a désormais ses « Vendredis pour les moins de 40 ans »). Non, parce que dans l’ère postpandémique, on constate que le public âgé, qui fait le large socle des spectacles traditionnels, est de plus en plus difficile à faire sortir de chez lui, quoi qu’on fasse. Ne pas bouger, c’est forcément mourir à petit feu. Mettre un coup de barre ferme, c’est se donner la chance de changer d’image et de construire un nouvel auditoire.

Les spectacles diffusés au cinéma seront Dead Man Walking (21 octobre) ; X: The Life and Times of Malcolm X (18 novembre) ; Florencia en el Amazonas (9 décembre) ; Nabucco (6 janvier) ; Carmen (27 janvier) ; La forza del Destino (9 mars) ; Roméo et Juliette (23 mars) ; La Rondine (20 avril) et Madama Butterfly (11 mai).