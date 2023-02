«SoûlKreôl Vol. 1 Roots/Racines», Senaya

Longtemps après un premier album paru en 2005, l’autrice-compositrice-interprète Senaya ressort du studio avec neuf inégales chansons, mais surtout avec sa voix intacte — ce timbre éclatant, ce chant agile empreint de jazz et de soul qui nous rappelle celle de Diane Tell. SoûlKreôl, vol. 1 débute pourtant sur une note parfaite : Alé (Voyé Limyè), son thème fort, le violon qui répond au chant, les orchestrations de synthés, une simple ligne de basse faisant avancer un rythme qu’on croirait house mais qui renvoie au gwo ka, genre populaire du pays de ses racines, la Guadeloupe. On aurait pris tout un album autour de cette idée musicale, qui rejaillit avec la même pertinence en fin d’album, sur See-Line Woman. Or, Senaya propose plutôt sa vision d’une pop-soul métissée, malheureusement figée par des orchestrations surannées : si l’afro-funk Ouvé Chimen Bondyé, le rythme hachuré d’On est ensemble et la ballade sertie de kora Dé Moun Ki Émé Yo font mouche, la ballade blues-gospel I Pray (Time Is Coming) nous semble hors sujet, et le pop-funk Aduna Gneupakobok plutôt fade.

SoûlKreôl, ★★ 1/2 Soul Senaya, Disques Nuits d’Afrique