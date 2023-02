«Across The Room», Gabrielle Shonk

L’autrice-compositrice-interprète aura pris le temps qu’il faut pour faire paraître son second album, cinq années après Gabrielle Shonk. Across the Room est ainsi un ensemble hautement émotif, où Gabrielle Shonk se livre à travers une prose sobre et confortable et des sonorités pop douces-amères — mais pas racoleuses — un brin nostalgiques des années 2000, co-composées par Jessy Caron de Men I Trust et réalisées par Jesse Mac Cormack. Si les premières chansons d’Across the Room peinent parfois à se distinguer, on ressent pleinement, dans sa seconde moitié, la couleur et la personnalité de ce disque. Deux titres retiennent particulièrement l’attention : People Pleaser et Quand le calme reviendra. Le premier séduit en effet par sa sincérité dans les mots et la mélodie, la voix brute et marquante de Gabrielle Shonk étant mise en beauté par un rythme accrocheur. Quant au deuxième, soulignons la fragilité et la poésie de la musicienne révélées par des paroles en français et des guitares très tactiles.



Across the Room ★★★ 1/2 Pop Gabrielle Shonk, Arts&Crafts