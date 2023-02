«Climb Aboard My Roundabout ! The British Toytown Pop Sound 1967-1974», Artistes divers

Après le Penny Lane des Beatles et le Mr. Pleasant des Kinks, un sous-genre de chansons charmantes et psychotroniques vécut sa floraison chaque printemps, jusqu’à ce que le mouvement punk piétine la place : on y décrivait des personnages colorés, loufoques, étranges, sur un mode à la fois enfantin et halluciné. En voici 87 exemples dans un minicoffret d’exquise présentation. S’y côtoient des artistes et des groupes connus tâtant le coup (The Mindbenders, Bowie avant le succès, le Spencer Davis Group et même les Shadows), parmi une petite foule d’aspirants plus ou moins oubliés mais étonnamment talentueux. Encore une fois, ce qui distingue les élus des perdants est souvent aléatoire. On découvre donc avec délice l’Emily Small (The Huge World Thereof) du groupe Picadilly Line, le Man in a Teapot du groupe Fire, le très brianwilsonesque Happiness Is Toy-Shaped du groupe Harmony Grass, et ainsi de suite. Un manège qui carbure aux champignons magiques !

Climb Aboard My Roundabout ! ★★★★ Archives Artistes divers Grapefruit