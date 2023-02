«Bless This Mess», U.S. Girls

Sur la pochette du 8e album de Meg Remy (U.S. Girls), une photo expose son ventre bombé. Bless This Mess sera intimement une réflexion sur la maternité — le bruit de son tire-lait fournit le rythme de Pump, la robe qui ne lui fait plus sur Tux (Your Body Fills Me, Boo) —, mais plus largement sur les leçons tirées de ces trois dernières années mouvementées, en s’attardant sur l’absurdité de nos vies modernes, si bien exprimée dans Screen Face et So Typically Now. Quelle bombe, celle-là ! Des influences disco-funk du précédent Heavy Light (2020), Remy migre ici dans le cynisme et les années 1980, à coups de rythmes synthétiques et de claviers typés, offrant de ces puissantes mélodies qu’elle sait si bien mettre au service d’une plume remarquablement intelligente. Il y a du Prince et du Blondie dans cet album, la chanteuse et ses collaborateurs détournant les codes de la radio pop FM (la chanson-titre, ballade façon Elton John vêtu couleur pastel) d’il y a quarante ans pour composer cette riche fresque sociologique. En concert au Centre PHI le 13 avril.

Bless This Mess ★★★ 1/2 Pop U.S. Girls, Royal Mountain Records / 4AD