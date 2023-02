«Hornsignal» de Haydn, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

Ce disque est le volume 13 de la collection « Haydn 2032 », une intégrale des symphonies se constituant en vue du tricentenaire de la naissance du compositeur, marquante par sa vivacité parfois décapante. Le volume par lequel il faut faire connaissance est indéniablement le 10e, Les heures du jour. Celui-ci, de niveau équivalent, a en commun la mise en valeur des individualités d’Il Giardino Armonico dans le finale à variations de la Symphonie no 31, « Avec l’appel de cor », qui donne son nom à un CD suscitant un coup de chapeau particulier au photographe de la pochette, Jonas Bendiksen, et au fabuleux pupitre de cors naturels mené par Johannes Hinterholzer. Le premier volet de la Symphonie no 59, « Le feu », montre la réactivité de l’orchestre et l’étendue de la palette dynamique, qui font la marque de « Haydn 2032 ». Le programme, très avisé, autour des partitions, demandant une importante contribution des cors, comprend aussi la symphonie Maria Theresia et se conclut par un Concerto pour cor et flûte à bec de Telemann.

Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Hornsignal ★★★★ 1/2 Classique Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini, Alpha 692