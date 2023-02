«Slow Down – 21 reprises de chansons 1963-1964», The Beatles

À fort volume, la sensation saisit : on se sent au milieu du groupe pendant l’enregistrement. À nouveau, le Fan Club Beatles Québec ravit. En 2020, la compilation The Beatles. 25 chansons d’albums 1963-1964épatait déjà : le remixage stéréoréalisé au Québec donnait aux pistes mono dimension et chaleur. C’est tout aussi vrai pour ces formidables reprises des Chuck Berry, Carl Perkins et autres Arthur Alexander. La technologie moderne permettant d’isoler instruments et voix, puis de créer un lieu tridimensionnel, Mathieu Lacourse et Marc St-Onge ont remarquablement travaillé. Basse et batterie tiennent mieux leur rôle moteur, les guitares se démêlent (mais pas trop). Tout est meilleur ! Un parti pris intéressant préside à l’ordre choisi : ça va décroissant. Du plus électrisant rock’n’roll au moins furieux rockabilly, du groove Motown aux succès plus pop issus du Brill Building, on aboutit aux ballades pour adultes prisées par McCartney : discutable ! Exploit néanmoins.



Slow Down 21 reprises de chansons 1963-1964 ★★★★ 1/2 Archives The Beatles, Fan Club Beatles Québec