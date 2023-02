«Cracker Island», Gorillaz

En diversifiant ses projets musicaux, Damon Albarn parvient constamment à se renouveler, les idées neuves insufflées à ses albums solos ou collaboratifs alimentant la création de The Good, the Bad and the Queen et de Gorillaz, et vice versa. Ce prudent quatrième album en six ans de Gorillaz fait la démonstration qu’il devrait peut-être aller s’investir ailleurs quelque temps — dans un nouvel album de Blur, pour accompagner son retour à la scène cet été, peut-être ? Cracker Island laisse une impression de déjà entendu ailleurs (sur les trois fameux premiers albums) et en mieux dans la discographie du groupe fictif, ce mélancolique mélange de pop et de hip-hop farci d’invités de marque qui recycle les mêmes bonnes idées, lesquelles ne suscitent plus tout à fait le même émerveillement. Sur papier, le menu est alléchant, avec la participation de Bad Bunny, Stevie Nicks, Tame Impala et Beck, et certaines chansons se démarquent, telles que Skinny Ape et Silent Running, mais on est bien loin de la richesse, conceptuelle et sonore, des compositions de Plastic Beach (2010).

Cracker Island ★★★ Pop Gorillaz, Parlophone