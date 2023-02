«Passacalle de la Follie», Philippe Jaroussky, Christina Pluhar, L’Arpeggiata

« Folia », « ostinato », « passacaille » ou « tarentelle » sont des mots-clés dans l’univers baroque qui ont engrangé quelques disques mémorables. La recette marche à nouveau à plein alors que la voix lumineuse du contre-ténor Philippe Jaroussky s’unit à une experte du genre : Christina Pluhar, qui sait si bien, à travers d’habiles arrangements combinant théorbes, harpe baroque, percussions, violon et cornet, recréer cette « signature sonore » de L’Arpeggiata qui a fait fureur tout au long de sa carrière. Le dispositif confère élan et pétillant sonore au registre parfois austère de l’air de cour du XVIIe siècle français. On retrouve ici les fameux Guédron, Boësset, Moulinié, De Bailly et cette plage 4, Vos mépris chaque jour de Michel Lambert, que l’on a envie de faire jouer en boucle. Le fameux thème de La Folia est varié par Robert de Visée et Marin Marais, alors que sa déclinaison vocale hispanisante par Henry de Bailly donne son titre au disque. Un disque aussi exaltant pour les amateurs que pour les néophytes.

Passacalle de la Follie ★★★★★ Classique P. Jaroussky, L’Arpeggiata, C. Pluhar, Warner 5054197221873