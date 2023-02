«Jazz futon»: où Valaire prend tout son sens

Déjà six ans depuis la sortie du dernier album de matériel original de Valaire ? Luis Clavis confirme : « Pour vrai, ça fait longtemps quand même qu’on travaille sur cet album. On avait surtout envie de rejouer avec Valaire, mais ça devenait gênant : on n’avait pas envie d’être ce groupe qui repart en tournée sans avoir lancé d’album depuis six ans. » Jazz futon, cinquième du quintette, qui arrive demain sur les tablettes, est donc le prétexte pour que le groupe reprenne la route, mais pas que : s’y trouvent peut-être bien les meilleures compositions de l’histoire de Valaire, à côté de L’amour est un monstre, collaboration avec le regretté Karim Ouellet.

Elles sont concentrées sur la face A du vinyle : passée la brève introduction, le funk coulant d’Ish Ain’t Easy et l’enivrante soul-house de That Depends on You s’accrochent à nos oreilles. La sauce prend, c’est patent, son secret résidant dans la voix moelleuse et le flair mélodique d’Alan Prater, Montréalais originaire de la Floride, choriste d’expérience, caution d’authenticité soul et R&B qui a trouvé à Montréal et au sein du groupe funk fusion The Brooks de quoi faire grandir son talent.

Pour Jazz futon, on avait l'envie, du moins dans la création, de revenir à nos débuts, nos origines de quintette de jazz plus “académique”

Généralement, explique Luis Clavis, les cinq membres de Valaire composent ensemble, musique, orchestrations, mélodies, textes aussi, « puis on invite les chanteurs pour leur faire entendre ce qu’on a trouvé, et c’est ainsi qu’on a fait avec Alan » lors de la création de By My Side, chanson parue sur le précédent album, Oobopopop. « Cette fois-ci, on lui a présenté six chansons instrumentales qui s’en allaient dans la corbeille en lui disant : “Vas-y, essaie quelque chose.” Alan, tu lui achètes un sac de Lay’s ordinaires, tu l’enfermes en studio et — sans blague —, en l’espace d’une heure et demie, il en a sauvé cinq des six. »

« On a compris que c’était une grande chance pour nous de l’avoir non seulement en tournée, mais aussi en studio, poursuit Clavis. On a pris la pleine mesure à la fois du musicien et de l’humain qu’il est. Faut le voir aller en studio pour comprendre son expérience du métier : il va instantanément écrire des paroles dans sa tête, trouver la mélodie et les harmonies vocales en même temps. Rendu là, ce qu’Alan nous offre, c’est du mentorat. »

L’anecdote a son importance. Dès ses débuts, au milieu des années 2000, Valaire s’est révélé un efficace groove band, mû par d’excellents jeunes musiciens qui ont ce talent de mettre de l’ambiance dans une salle. Jouer, ils savent. Composer, c’est une autre affaire ; ce qui s’apprécie sur scène, ce mélange instrumental de funk, de soul, de R&B et de musiques électroniques dansantes, a besoin de l’apport des chanteurs pour s’incarner sur disque.

Jazz futon réussit mieux que les trois précédents à nous captiver avec des chansons fortes — celles de Prater comme Gotta Go, collaboration funk-rap coulante avec le MC du Maryland Ciscero, ou l’attachante ritournelle pop Tote Bag, à laquelle participent Fanny Bloom et Mike Clay. Et pourtant, Luis Clavis présente la face B comme la plus représentative de la démarche de Valaire, « avec des pièces plus progressives, plus instrumentales, parfois plus planantes », comme L’amour des pierres de Samuel, un groove statique étendu sur un lit de synthés.

« On a amené cet album-là où on le voulait, souligne Clavis, ravi. À chaque album, on essaie de changer le processus de création — c’est toujours l’album précédent qui pointe dans la direction où on veut, ou pas, aller. Pour Jazz futon, on avait l’envie, du moins dans la création, de revenir à nos débuts, nos origines de quintette de jazz plus “académique”. On avait justement envie de formes plus progressives, de pousser la note instrumentale, avec des thèmes pour les cuivres. »

Ce qui marque avec plus de fermeté la différence entre Valaire et le projet parallèle Qualité Motel, qui a occupé les musiciens pendant les six dernières années. Clavis explique ce qui distingue les deux véhicules : « C’est l’instrumentation, plus électronique chez Qualité Motel, mais aussi la philosophie — je dis “philosophie” en espérant ne pas avoir l’air péteux de broue ! Disons plutôt l’approche : Qualité Motel vit dans l’instant du moment, le projet embrasse l’efficacité de la pop, où produire une chanson prend une journée, en commençant un beat le matin pour l’envoyer le soir à un chanteur, et le lendemain, c’est réglé. »

« Valaire, c’est tout autre. Jazz futon, ça fait longtemps qu’on le mijote, qu’on le décante, qu’on le distille, précise Luis Clavis, qui mène en plus son propre projet solo. Pour Jazz futon, on avait composé le double de chansons. On l’imaginait au départ comme une grande fresque instrumentale, avec les chansons qui s’enchaînent l’une dans l’autre. Mais on a fait le ménage là-dedans pour le rendre plus pop. »

« On avait hâte de retrouver ça, nos instruments d’origine, de se remettre à jouer de la musique pour vrai, ensemble », Luis au chant et aux percussions, France à la basse, DRouin au saxophone, Tō à la trompette, Kilojules à la batterie, un peu tout le monde aux synthés. La tournée se dessine : une première série de concerts en salle jusqu’à la fin avril, puis le circuit des festivals durant l’été, avec un oeil pour l’Europe à l’automne. « Le spectacle, c’est là que Valaire prend tout son sens », confirme Clavis.

Jazz futon Valaire, Audiogram. Album disponible dès le 24 février. Le groupe est en concert le 25 février au MTelus, dans le cadre de la Nuit blanche.