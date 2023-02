Jacques Lacombe succède à Boris Brott à la tête de l’Orchestre classique de Montréal

L’Orchestre classique de Montréal (OCM) a annoncé mercredi la nomination de Jacques Lacombe à titre de nouveau directeur artistique et chef principal à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de cinq ans. C’est la première fois que ce poste ne sera pas occupé par un membre de la famille Brott.

« Si jamais on doutait du futur de cet orchestre, là c’est clair que le futur brille fort », s’exclame le directeur général Taras Kulish, interrogé par Le Devoir.

On ne peut, en cette occasion, que saluer le sang-froid et la tempérance de la direction, du conseil d’administration et du comité de sélection dans un processus d’attribution d’un poste qui suscitait des convoitises débridées. Par ce choix, prenant largement en compte l’opinion des musiciens, l’OCM a su attirer un chef chevronné qui a fait ses preuves dans le monde symphonique et lyrique.

Retour aux sources

« La chimie entre Jacques Lacombe et les musiciens lors du concert de la Symphonie héroïque de Beethoven et l’enregistrement de la Symphonie de la tempête de verglas de Maxime Goulet est quelque chose que l’on ne peut pas inventer. Jacques Lacombe suscite et donne un grand respect. Ce respect des personnes est très important pour les musiciens, le personnel d’administration et le conseil d’administration », résume Taras Kulish.

Jacques Lacombe se réjouit de revenir au répertoire de l’orchestre de chambre. « C’est un retour aux sources, car au début de ma carrière, j’étais chef associé de l’ensemble Amati, fondé par Raymond Dessaints. Je suis ravi de revisiter ce répertoire-là », rappelle-t-il au Devoir.

Ma priorité est d’imprimer un style de jeu

Au travail intense de Boris Brott à la rencontre des communautés, Jacques Lacombe aimerait ajouter des rencontres avec différentes formes d’arts et la création d’un répertoire d’œuvres québécoises et canadiennes. Mais le chef ne va rien brusquer : « Dans tous les postes que j’ai occupés, j’ai pris soin de prendre connaissance de l’histoire de l’institution. Je me souviens d’une phrase de Charles Dutoit en entrevue : “Un orchestre, c’est comme un paquebot, on ne tourne pas comme avec un vélo.” »

En dirigeant cinq ou six des sept spectacles annuels, Jacques Lacombe va s’impliquer fortement : « Ma priorité est d’imprimer un style de jeu. Cela se fait évidemment au fur et à mesure des programmes, et c’est pour cela que j’ai décidé de m’investir de manière significative. »

Ancrer un nom

Jacques Lacombe et Taras Kulish travaillent à façonner la saison prochaine depuis le mois de septembre 2022. On sent de part et d’autre la volonté de réserver une place importante à la musique vocale, qui a valu à l’orchestre un succès majeur récemment avec la création de l’opéra de chambre La Flambeau de David Bontemps.

« Les lignes directrices seront celles des cinq dernières années : les nouvelles œuvres et les liens vers la communauté vont rester. La diversification du répertoire, Jacques Lacombe est plongé là-dedans. Nous ne nous éloignons pas de ce que nous faisions, mais les prochaines années vont définir notre trajectoire. Il nous faut stabiliser l’image de marque de l’OCM, qui n’existe sous ce nom que depuis quatre ans, et il faut désormais ancrer ce nom avec celui de Jacques et bâtir une réputation par la qualité des concerts pour attirer le public », analyse Taras Kulish. « Cela va prendre de trois à cinq ans pour cimenter tout cela », conclut le directeur de l’OCM, qui rêve déjà de tournées en Europe.

Avec beaucoup d’élégance, l’OCM a, dans son communiqué, remercié « chaleureusement Geneviève Leclair et Alain Trudel et les autres chefs invités » d’avoir assuré la transition durant la présente saison. Alain Trudel, qui a mené La Flambeau au succès, vient d’ailleurs d’être nommé à Trois-Rivières, où Jacques Lacombe a accompli un mandat mémorable entre 2006 et 2019.