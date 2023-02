Marie-Mai, l’indélogeable vedette pop

C’était il y a 20 ans presque jour pour jour. Le Québec découvrait une jeune femme de 18 ans au caractère déjà bien trempé, déterminée à faire carrière sous les projecteurs. Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis sa participation à Star Académie, mais Marie-Mai est toujours là. Une longévité qui forge forcément le respect dans un milieu aussi éphémère que celui de la musique pop. N’en déplaise aux mauvaises langues.

Car Marie-Mai a beau être l’une des chanteuses québécoises les plus populaires du nouveau millénaire, elle éprouve parfois encore le sentiment d’être regardée de haut. « Est-ce qu’on m’a sous-estimée ? Je crois que oui. On remet en question, par exemple, que j’écrive mes chansons, alors qu’on ne fait pas la même chose pour Coeur de pirate. Pourquoi moi, alors ? Parce que j’ai l’air de ce que j’ai l’air, parce que je suis flamboyante, parce que je m’habille d’une telle façon. On va commenter mon look, mes prestations, mais pour certaines personnes, c’est inconcevable que je sois tout ça et qu’en plus j’écrive mes chansons », confie l’autrice-compositrice-interprète de 38 ans, sans ressentiment toutefois.

Ce mépris qui ne dit pas son nom, plusieurs l’ont dénoncé sur les réseaux sociaux à la suite de son passage dimanche dernier sur le plateau de Tout le monde en parle, où la coanimatrice Anaïs Favron s’être permis quelques blagues sur les tenues vestimentaires plus osées de la chanteuse.

Certes, Marie-Mai assume être plus audacieuse, plus sexy, même, qu’au temps où elle arborait un style soft emo dans le vidéoclip d’Encore une nuit. C’est d’ailleurs manifeste dans l’émission spéciale Immuable, qui sera diffusée samedi sur les ondes de Télé-Québec, et dans laquelle elle reprend ses plus grands succès. Mais la chanteuse reste néanmoins à des années-lumière des vedettes pop américaines, qui rivalisent de provocation pour perdurer.

« Choquer pour choquer », ça n’a jamais été son leitmotiv. « Je n’ai jamais pris une décision en cherchant à susciter la controverse. La controverse vient à moi sans que je le demande. Il y a des gens qui me reprochent de ne pas envoyer une bonne image à mon public, qui est jeune. Mais je pense qu’en général, j’ai un assez bon baromètre pour définir la limite », glisse-t-elle en entrevue au Devoir.

Sage comme une image

Marie-Mai est l’antithèse de son idole d’enfance, Britney Spears. Durant ses 20 ans de carrière, l’interprète de Mentir a réussi à préserver une image somme toute assez lisse. Marie-Mai évite les sujets qui fâchent. Jamais vous ne l’entendrez parler de politique. Lorsqu’on la questionne sur le sujet, elle prend un air agacé. « On met beaucoup de pression sur les artistes pour qu’ils en donnent plus tout le temps. Comme si on devait donner notre opinion aux gens. Mais je pense qu’il faut revenir au principe que les artistes peuvent partager ce qui leur tente de leur vie », répond-elle sèchement.

Dans le documentaire Accro. Troubles de dépendance, qu’elle anime sur Canal Vie, Marie-Mai a été plus loquace sur son adolescence difficile, marquée par des expériences de toutes sortes qui auraient pu la faire sombrer. C’est finalement sa participation à Star Académie qui l’aura éloignée de ces démons. Aussi ironique que cela puisse paraître, le succès l’aura sauvée. Le scénario inverse de tout bon film biographique qui se respecte.

Ce n'est pas vrai que j'allais changer juste pour avoir du succès

Et pourtant, plusieurs auraient perdu la tête s’ils avaient connu une ascension aussi fulgurante qu’elle. « Les 15 premières années de ma carrière se sont déroulées à une vitesse folle. Entre 18 et 30 ans, ce sont aussi les années où tu deviens une femme. Ces années-là, je les ai passées à faire des albums et des tournées. Je n’ai jamais eu le sentiment que ça allait trop vite et j’ai pu en profiter. Cela dit, quand tu commences aussi jeune dans le métier, c’est facile de confondre le succès et le bonheur », reconnaît-elle, en évoquant la crise identitaire qu’elle a traversée à la mi-trentaine.

En 2016, elle se sépare personnellement et artistiquement de son complice de longue date, Fred St-Gelais. Puis, elle rompt avec les Productions J et Musicor. Dans les années suivantes, sa relation avec l’empire Québecor se dégrade, mais elle est aujourd’hui au beau fixe, indique-t-elle.

Durer sans compromis

La chanteuse demeure fière d’avoir participé à la première édition de Star Académie. Elle brillait toutefois par son absence la semaine dernière lors des retrouvailles des anciens candidats. « Un conflit d’horaire, simplement », répond la principale intéressée.

Il est vrai que Marie-Mai a un hiver chargé avec la téléréalité Big Brother Célébrités, qu’elle anime depuis trois ans. À l’automne, elle présentera aussi son nouvel album, et fera ses premiers pas au cinéma un peu plus tard cette année dans le nouveau film de Denys Arcand, Testament.

Depuis 20 ans, tout semble lui réussir, sauf peut-être une carrière à l’international, malgré ses séjours à Los Angeles et à Paris. En 2012, elle avait même assuré la première partie de Johnny Hallyday au Stade de France. « En France, je n’avais peut-être pas une équipe assez solide. Mais surtout, on m’avait demandé de réenregistrer toutes mes chansons [pour qu’elles sonnent moins rock] et de changer de style [pour être plus sexy]. Ça allait à l’encontre de qui j’étais. Ce n’est pas vrai que j’allais changer juste pour avoir du succès », raconte-t-elle, sans laisser paraître le moindre regret.

Marie-Mai a toujours su que l’échec n’était pas une fin en soi. Son père le lui a répété souvent quand elle disait à tout le monde, enfant, qu’elle serait chanteuse. Lui-même avait tenté de percer, en vain, dans les années 1970 en enregistrant un album sous le pseudonyme de Louis-Michel R. À travers sa fille, il vit en quelque sorte son rêve par procuration.

Et il peut être fier d’elle. Marie-Mai est l’une des rares participantes découvertes dans un télé-crochet à avoir su durer dans l’industrie. « Qui prendra ma place en suivant mes pas ? » chantait-elle en 2007. Force est d’admettre que personne ne l’a encore prise.

Immuable Le 24 février, 21 h, à Télé-Québec