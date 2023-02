L’impérieux Chostakovitch de Nicolas Ellis

L’Orchestre Métropolitain retrouvait Nicolas Ellis cette semaine. Ce fut un grand bonheur, car sa 5e Symphonie de Chostakovitch en seconde partie de concert a surpassé les plus folles espérances.

Peu avant le concert, mon voisin me confiait que ce serait sa première Cinquième de Chostakovitch « en vrai ». Gageons qu’il ne l’oubliera jamais et qu’il devra attendre des années, des années, et encore des années avant de revivre un tel moment.

Deux choses caractérisent un grand chef, même jeune : la maturité de ses idées et choix interprétatifs, et la faculté d’amener un groupe à donner son maximum, voir plus, dans la réalisation desdits choix. Nicolas Ellis coche ces cases à un point qui ne cesse d’impressionner.

Pertinence à tous les étages

Le chef de 32 ans a de la 5e Symphonie de Chostakovitch une vision non pas sauvagement dramatique mais lourde. Lourde sur le poids des épaules de Chostakovitch qui parfois ne semble plus pouvoir se dépêtrer d’un joug idéologique (1er mouvement). La désolation du 3e mouvement n’est jamais larmoyante (vibrato présent, mais dosé avec parcimonie). Il apparaît comme une grande lande asséchée où la vie, la créativité de l’artiste, est annihilée.

La pertinence des options interprétatives de Nicolas Ellis est absolue jusque dans le moindre détail, comme le dosage infinitésimal des trémolos de violons sous la harpe à la fin du mouvement lent. Il en va de même pour, on l’a dit, le dosage du vibrato, mais aussi les tempos, les accents, les gradations (1er mouvement, si dur à équilibrer), l’enchaînement très rapide des thèmes dans le 2e mouvement, la carrure de la fin de ce 2e mouvement, la dureté métallique de telle intervention de xylophone ou de timbales, la frénésie dans la cascade si complexe à maîtriser des accélérandos successifs du début du Finale…

La profonde émotion ressentie était à la fois sensorielle, intellectuelle et culturelle. Quel tour de force du chef, ovationné par les musiciens eux-mêmes. Quel contraste, aussi, avec le concert ni-fait-ni-à-faire de la semaine dernière ! Les décideurs de l’OM auront eu cette problématique aiguë exposée de manière plus qu’éclatante coup sur coup : aucun orchestre ne peut se permettre un yoyo aléatoire pareil au niveau de la tenue musicale de ses concerts.

Le défi de l’alliance

En première partie, Nicolas Ellis nous faisait découvrir une charmante suite de Germaine Tailleferre, excellente mise en bouche musicale. À chaque fois que nous écoutons du Tailleferre, nous sommes positivement ravis, alors que depuis 50 ans on n’a pas lésiné à jouer ou enregistrer du Jacques Ibert ou du Jean Françaix qui n’ont pas, à notre avis, laissé des choses si impérissables ou convaincantes.

Au flaccide Concerto pour thérémine de la semaine dernière succédait la création (du moins la seconde présentation) d’un Double concerto pour violoncelle et harpe de Denis Gougeon. On peut faire confiance à Gougeon pour garder les pieds sur terre et ne pas s’aventurer dans l’ésotérisme. La double problématique à laquelle il est confronté ici est : comment fait-on converser harpe et violoncelle, et comment ce tandem dialogue-t-il avec l’orchestre ? En pratique, ça part de manière impressionnante, sauf dans l’optique d’un concerto. L’orchestre vole de ses ailes ardentes et les instruments solistes ne dialoguent ni ne surnagent. Pour qu’ils existent, Gougeon leur ménage des « clairières sonores » où le violoncelle domine. Au fur et à mesure, les choses s’affinent lorsque les solistes prennent l’initiative d’un discours que l’orchestre vient colorer ou commenter (dernier tiers).

Le concerto de Gougeon est agréable, mais pas mémorable : il ne nous convainc pas que violoncelle et harpe forment une alliance naturelle, mais plus encore, nous ne sommes pas sûrs que le grand orchestre est le partenaire idéal de ce duo. On aurait bien davantage vu un ensemble de type I Musici ou Violons du Roy, qui auraient permis un dialogue plus naturel en termes de volume. En tous cas le compositeur n’aurait pu rêver meilleurs défenseurs que Stéphane Tétreault et Valérie Milot, justes et très investis.

Milot, Tétreault, Gougeon Tailleferre : Petite Suite. Gougeon : Double concerto pour violoncelle et harpe (création). Chostakovitch : Symphonie n° 5. Valérie Milot, Stéphane Tétreault, Orchestre Métropolitain, Nicolas Ellis. Maison symphonique, 17 février 2023. Reprise dimanche à 15h à la salle Marguerite-Bourgeoys.