«La vie», lumineux album d'Arthur H

Le printemps, déjà ? Signe avant-coureur, certainement. Le nouveau disque d’Arthur H est un printemps de tous les instants. C’est la vie qui bat. Joyeusement.

Quand Arthur chante en falsetto les mots-clés de la chanson-titre et chanson d’ouverture, on le sent emporté par une douce euphorie. À l’écouter, on est tout guilleret aussi. « Qu’à l’origine une caresse te traverse / Qu’un regard t’éclaire et te protège / Qu’à l’origine quelqu’un te prend par la main / Et te murmure la vie / La vie t’a guéri ».

Dans la chanson d’après, La route, sur une musique primesautière où s’immisce une clarinette à la gitane, Arthur continue sur sa lancée : « Tu es la route, la poussière, le plaisir / Ce que tu veux vivre, tu le vis ». Et ainsi de suite, jusqu’à l’éblouissement final de L’étoile. « Je vois mieux la nuit / Je l’aime et je la suis ».

« J’ai pas voulu faire un feel-good movie, comme on dit en québécois », relativise celui qui nous fréquente (et nous aime, et réciproquement) depuis les années 1980. Quelqu’un se souvient-il de son Bachibouzouk Band, avec les Ondes Martenot ? Elles ondulent à nouveau, l’as manieur Thomas Bloch est de retour, et il tâte aussi du Cristal Baschet. Sons jouissifs du mystère de la vie. « C’est vrai qu’il y a une volonté de célébrer la pulsion de vie, versus la pulsion de mort. C’est pas un combat entre le bien et le mal. La pulsion de vie, c’est ce qui libère, ce qui fait du bien, ce qui fait qu’on est présent à nous-mêmes. La pulsion de mort, c’est ce qui fait qu’on se sent coincé, qu’on subit une forme d’enfermement, soit physique, soit mentale, soit émotionnelle. »

Retrouver l’enfant

Comme chaque fois qu’on discute avec Arthur H, il y a des pauses. Il réfléchit, une escadrille d’anges passe. Surtout, ne pas remplir ce silence si beau. Il repart : « Ce n’était pas conscient quand on a fait ce disque, mais je sens très fort un désir de se reconnecter à quelque chose qui appartient… À l’enfance. Quand t’es enfant, t’as cette faculté d’enthousiasme, t’es insatiable, tu veux découvrir, connaître. C’est une pulsion très puissante. Et même arrivé, comme moi, à un âge avancé, l’enfant est là. Mais en chemin, il arrive quelque chose de l’ordre de la déception. Ce qui nous tombe dessus, c’est pas ce qu’on nous avait vendu. C’est pas le palais des merveilles qu’on nous avait fait miroiter. C’est plutôt une vieille fête foraine pas terrible. Mais la pulsion de vie est encore là et encore puissante. »

J’ai pas voulu faire un feel-good movie, comme on dit en québécois

Il l’a senti quand il est sorti de l’hôpital où, dix jours durant, il a combattu la COVID (« Je n’ai pas été entubé, mais presque… »), l’envie de vivre était fraîche et neuve. Arthur était baigné de lumière. La pleine lumière, pas la blafarde : l’éblouissement de la beauté. Qui est partout. Même sur le pont du Titanic. Une chanson met en scène l’un des musiciens du fameux orchestre qui continua envers et contre tout : « Personne ne sortira indemne / De cette nasse / Je m’en fous je joue / Pour la nuit et les étoiles / Je joue pour l’amour / Infini de la vie ».

Vive Brigitte Fontaine libre !

Ce sont toutes des chansons de liberté. Même celles qui décrivent les prisons du monde moderne : Addict et La folie du contrôle. « Tout est fait pour qu’on ne s’arrête jamais pour réfléchir à ce qui nous contraint. Ce qui, pour moi, est particulièrement dangereux pour la liberté, c’est comment les industriels et les gouvernements s’en prennent à notre intimité. L’anonymat, le secret, c’est perçu comme non souhaitable. Nos silences, nos amitiés… on ne s’intéresse pas à notre vie hors de la consommation. Ils nous proposent plein de technologies pour nous occuper, nous surveiller. » Pour prendre la vraie mesure d’une vie libre, il faut dire de quoi on se libère. « La chanson, la poésie, c’est ce que je peux faire. »

Réalisée avec sa compagne, l’artiste contemporaine Léonore Mercier, qui a collaboré à l’écriture et à la direction artistique de l’album, l’œuvre devient disque-film. Sur fond de piano, mais surtout de cordes somptueuses (arrangées par le fidèle Nicolas Repac), on est ainsi libres de pousser l’expérience plus loin. Ça inclut Divin blasphème, un hommage à la chanteuse la plus libre d’entre toutes : Brigitte Fontaine. « Pour moi, qui la connais depuis ma naissance, elle représente l’audace. Elle n’a jamais cessé de créer hors des moules, c’est fluide, ça sort. Et elle a ce courage d’assumer d’être absolument hors des normes et des moules. Elle incarne parfaitement ce que j’essaie d’exprimer dans ce disque. Elle est la vie. »

La vie Arthur H, Naïve