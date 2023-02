«5 Little Monkeys», Les Envahisseurs

Du rock de garage dans la jungle… montréalaise ? Imaginez The Cadets, groupe doo-wop qui alternait tambours primitifs et R&B en 1956 dans Stranded In The Jungle, mais chez nous, en 2023. Les Envahisseurs sont cinq, deux filles et trois gars, généralement affublés de masques de gorilles, ce qui ne facilite pas le jeu des guitares, de l’orgue Wurlitzer ou de la batterie : ils les enlèvent justement sur les photos de la pochette de ce quatrième disque. Cela s’entend : Julie Sauriol, Nataly D. Lovely, Tom Lambert, Olivier Mercedi et François Gagner sont plus que jamais dangereusement efficaces, tout en demeurant farouchement fidèles à leur credo coolissime : tout se danse en jerk déchaîné, en anglais comme en français (il y a notamment une reprise vitaminée des Papillons noirs de Gainsbourg). Le vétéran Michel « Dragnet » Dagenais officie derrière la console, gage d’authenticité. Tout est en place. Le temps d’envahir la planète psychotronique à visage découvert est arrivé.

5 Little Monkeys ★★★★ Garage rock Les Envahisseurs, Family Spree Recordings