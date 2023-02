«B.A.D. (Beyond A Doubt)», Skinny Fabulous

À Trinité-et-Tobago, mère patrie du calypso et de la soca, la saison carnavalesque s’est mise en branle dès le matin du 1er janvier, pour évidemment culminer au terme du grand défilé du mardi (gras). Vedette célébrée depuis une quinzaine d’années dans son archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Skinny Fabulous a été adopté comme l’un des leurs par les amateurs de soca de Trinité — Come Home, son puissant duo avec Nailah Blackman, l’une des 23 chansons de ce qui constitue le premier album de sa carrière, a de bonnes chances d’être élue l’hymne du carnaval 2023, la Carnival Road March, une tradition datant de 1834. Ainsi, Fabulous profite de ce premier album pour exprimer toute l’étendue de son talent et poser sa voix grave et autoritaire sur une multitude de bases rythmiques, des entêtantes groovy soca #BAD, Sauce et Behavior Nothing aux rythmes rêches du dancehall jamaïcain (Big Millions et, sur une note plus romantique, Perfect Touch). Les collègues Bounty Killer, Mr. Killa, Charly Black et Problem Child apportent leur contribution à cet album coloré et énergique.

B.A.D. (Beyond A Doubt) ★★★ 1/2 Soca Skinny Fabulous, DSM Music/Monk Music