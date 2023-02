«Hector Berlioz», Michael Spyres, Timothy Ridout

Ce CD s’inscrit dans une double continuation. Celle d’une série Berlioz par John Nelson et le Philharmonique de Strasbourg, qui se poursuivra sous peu avec Roméo et Juliette, et du CD Baritenor de Michael Spyres, qui montrait l’incroyable flexibilité et étendue de cette voix capable de chanter ténor et baryton. Spyres utilise ici ces facultés hors normes pour un pari un peu fou : interpréter à lui seul les Nuits d’été dans leurs tonalités originales (les chanteuses, notamment, usent de transpositions). Le résultat donne des frissons, par exemple vivre le passage de la Villanelle au Spectre de la rose, ou imaginer le même chanteur dans Sur les lagunes et Au cimetière. Et rien n’est factice ou dérangeant, à entendre l’étreignante beauté du Spectre de la rose. Magnifique couplage avec un excellent Harold en Italie. John Nelson, comme Munch ou Minkowski, a compris que le secret est de ne pas trop plomber la première partie du 1er mouvement. Il pousse le bouchon assez loin, mais l’ensemble est haletant avec un altiste aussi subtil que Tamestit !

Hector Berlioz ★★★★ 1/2 Classique Michael Spyres, Timothy Ridout, dir. John Nelson, Warner 5054197196850