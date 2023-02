«Norm», Andy Shauf

Peut-on être à la fois envoûtant et ennuyant ? Délicieusement soporifique ? Brillamment plat ? Certes, les compositions d’Andy Shauf se laissent-elles écouter fort agréablement, mais non sans éprouver une certaine lassitude à mi-parcours. On reste dubitatif. Peut-être faut-il prendre le temps de s’imprégner des ambiances, de goûter cette voix mellifluente, de laisser les subtils arrangements se faire un chemin jusqu’à la surface. À la différence d’un Patrick Watson, avec lequel il partage pourtant un timbre infiniment doux, l’univers n’est pas exploré, mais effleuré. Autant on est séduit par Sunset ou Paradise Cinema, autant on est appesanti par la trop lente Long Throw et la trop répétitiveHalloween Store. Tout ça se tient, tout ça est beau, l’instrumentation est généralement exquise, mais à la fin, le constat est qu’il a manqué des refrains en chemin et que rien n’est parvenu à retenir l’attention assez longtemps pour qu’il soit gravé quelque part, la tête ou le coeur. Génialement déficitaire, Andy Shauf ?

Norm ★★ 1/2 Indie Andy Shauf, Arts&Craft