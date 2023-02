«Une paillette dans l’engrenage», Samuele

Après un repos de quelques années, il est temps pour Samuele de revenir avec l’intrigant Une paillette dans l’engrenage, un livre-album inclusif qui séduit par son propos d’affirmation, de transformation et de guérison. L’artiste offre ainsi un savant mélange de douce euphorie situé quelque part entre une chanson francophone accrocheuse et un récit captivant, nécessaire. « Non » est une phrase complète figure notamment parmi les morceaux les plus aiguisés d’Une paillette dans l’engrenage. « J’existe pas seulement pour te plaire et si tu me tentais tu le saurais », martèle Samuele, qui y évoque la dualité du consentement, à la fois limpide et complexe. Parce qu’il est encore bon de rappeler que l’on peut tous changer d’idée, à n’importe quel moment. Voilà un titre plus que jamais dans l’air du temps, qui mérite de passer à la radio en boucle aux heures de grande écoute ! Quant à la suite de l’album, Samuele raconte une histoire, la sienne, au goût parfois amer, mais toujours dans un élan d’émancipation.

Une paillette dans l’engrenage ★★★ 1/2 Chanson Samuele, InTempo Musique