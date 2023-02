«Parfum no 1», Jacques Kuba Séguin

Le compositeur et trompettiste Jacques Kuba Séguin amorce, avec Parfum no 1, un nouveau cycle intitulé Trilogie des odeurs — l’idée générale étant d’imaginer des liens entre l’odorat et l’ouïe, par le biais des souvenirs, et les émotions, que les deux sens font ressurgir en nous. Le travail du compositeur s’accorde à l’approche « très instinctive » du projet, réalisé de concert avec Jean-Michel Pilc (piano), Rémi-Jean Leblanc (contrebasse) et Kevin Warren (batteur). Le résultat enchantera les amateurs de jazz scandinave, qui met sur un pied d’égalité la définition de l’espace sonore, la recherche des timbres et l’interprétation parcimonieuse. Du jazz souvent modal où Kuba Séguin et Pilc sont en constant dialogue, Leblanc et Warren surveillant avec attention le fil d’une conversation qui provoque de riches échanges sur La danse du hasard et Promesse de souvenirs en début d’album. Sur Je suis là, le quartet invite Elizabeth Shepherd, une voix tendre et lumineuse. Vivement la suite — en concert à Trois-Rivières le 19 février, à Québec les 23 et 24, puis le 25 à Rimouski.

Parfum no 1 ★★★★ Jazz Jacques Kuba Séguin, ODD Sound