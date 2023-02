«Zayon»: FouKi 2.0

Six ans après l’inattendu succès de sa chansonGayé, FouKi est devenu un incontournable de notre paysage musical, peut-être même la plus importante pop star masculine de l’heure au Québec, à telle enseigne que des milliers de fans l’attendront en avril pour deux ambitieux concerts, l’un à la Place Bell, l’autre au Centre Vidéotron. Le quatrième album solo du rappeur de 26 ans, Zayon, marque à ses yeux le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière. « C’est comme si je tournais une page et commençais une nouvelle étape, confie-t-il au Devoir. Avec cet album, tout a changé dans mon éthique de travail, dans mon approche musicale, dans mes textes, que j’ai vraiment travaillés. C’est le début d’une nouvelle ère. »

Nouvelle ère qu’il marque d’entrée de jeu : la première chanson de l’album s’intitule Cowboy, elle a valeur de symbole, FouKi y articulant une réflexion préoccupée par l’état du monde : « Qui qu’c’est qui prenne les décisions / Trop d’gens ont eu des permissions / Ça sert à rien d’mettre un pansement sur un pansement / Faut avant tout stopper l’infection », rappe-t-il avant de s’inquiéter de la santé de notre planète.

Voilà qui contraste avec l’image que le public s’est faite du musicien qu’on pourrait qualifier de « bon gars » du rap québécois : son côté jovialiste, ses expressions colorées, ses allusions aux plaisirs gastronomiques et psychotropiques, cet implacable sourire s’harmonisant à sa voix gavée d’un espoir que le monde est quand même moins moche que ce qu’il en dit dans Cowboy.

Casser l’image de celui qui serait « le rappeur préféré de Ricardo », ironise-t-il sur C’qu’il faut, excellente collaboration avec la légende Imposs. Le geste est délibéré : « J’en ai fait avant des chansons plus hard, mais ce n’était jamais celles qui marchaient, commente-t-il. Pas grave, je m’en fous, je fais de la musique d’abord pour moi-même ; par contre, j’aime les albums qui commencent par une claque — comme avec les meilleurs profs au secondaire qui te serrent la vis au début de la session et qui dévissent au fur et à mesure pour voir la réaction de la classe », ajoutant avoir planté quelques autres commentaires sur la société dans Nous et Coeur de ma ville.

« Ben oui, je suis un bon gars, mais chaque bon gars peut aussi être conscient, estime FouKi. Ce n’est pas parce que j’aime l’humour, la bonne bouffe et fumer des bats que je n’ai pas une conscience de ce qui se passe dans le monde. Ce genre de réflexions m’ont beaucoup plus inspiré durant la pandémie, notamment parce que je pouvais le ressentir, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Des petits détails de ce qui ne tourne pas rond et qui méritait des chansons », en prenant évidemment soin de ne pas s’approprier des histoires qu’il n’a pas vécues ou de s’inventer un personnage. « Ce ne serait pas authentique si je le faisais. C’est ça qui est le funavec le rap, l’authenticité. Si t’asenvie de rapper que t’es en pyjama à manger des beignes, les gens vont reconnaître que c’est vrai. »

De 1 à 99 ans

Rassurez-vous, le FouKi fou est encoreen vitrine sur Zayon, de l’hilarante pochette jusqu’à l’optimiste Perspective en conclusion d’album. Le FouKi gentil et accueillant, celui qui jouit d’une popularité auprès des 7 à 77 ans. « Plus encore : des 1 à 99 ans ! » renchérit-il en avouant qu’il ne voit aucune contradiction entre l’attrait transgénérationnel de son travail et la rigueur du rap : « Le rap avec lequel j’ai grandi, c’est celui d’A Tribe Called Quest, d’Eminem, du Wu-Tang Clan, toute la gang. Mais après, j’ai tellement d’autres influences musicales : ma mère qui dansait la samba plus jeune et qui trippe sur le reggae, mon père qui aime des musiques plus expérimentales, j’ai grandi dans lesmusiques d’Afrique, d’Amérique latine et des Antilles. »

Le rap, ajoute-t-il, est aujourd’hui une éponge d’influences musicales diverses, et c’est ainsi qu’il a pu étendre son influence dans la musique populaire. « Les enfants, les adultes, les grands-parents, peu importe qui aime ce que je fais, pour autant que j’aime moi-même ce que je fais. Et puis, si les enfants aiment ma musique, ça veut dire que les enfants du Québec sont cool ! »

L’évolution dans son travail — ou ce qu’il nomme le début d’une nouvelle ère — s’entend, se ressent. Zayon est son album le plus concis sur le plan des idées et des sons, le mieux défini dans les orchestrations et les rythmiques (FouKi en a composé lui-même plusieurs, toujours épaulé par son fidèle DJ Quiet Mike). On s’étonnera de ne pas retrouver une collaboration avec Jay Scøtt, eux qui ont imaginé ensemble Copilote, l’un des plus grands succès pop des dernières années. Ce n’est que partie remise, promet FouKi.

On s’étonnera ensuite de ne pas détecter l’influence du reggae, qui a tant contribué à définir son style et sa personnalité musicale. Même les allusions à la gastronomie et les blagues sur le cannabis sont allées s’asseoir au fond de l’autobus : « Je ne l’ai pas tant fait de manière consciente, même si c’est sûr que je le suis un peu, mais j’ai surtout senti le besoin de ne pas devenir la copie de moi-même. J’en ai tellement parlé, du weed, est-ce que je peux parler d’autre chose ? Même moi, je me suis tanné d’en parler ! »

Pour l’auditeur, croit-il, cette évolution paraîtra « subtile à l’oreille », nuance-t-il. « En tout cas, peut-être pas tout le monde s’en rendra compte, mais nous, musicalement, on a le sentiment d’avoir poussé les chansons plus loin qu’on le faisait avant. Par exemple, je fais encore des ébauches de textes,des premiers jets, mais je les retravaille davantage. Parfois pour chanter juste un mot, une virgule, en me disant : “Ces deux strophes-là pourraient être encore meilleures.” » « Les chansons vont droit au but, enchaîne FouKi. Y’a pas de remplissage sur l’album — on a d’ailleurs laissé plusieurs chansons de côté », dont un air reggae, une collaboration plus pop avec Corneille et un numéro « très seventies » avec Ariane Moffatt et Pierre Lapointe, confie le rappeur. « Je ne les ai pas rejetées parce qu’elles étaient mauvaises, seulement parce qu’elles cadraient moins avec l’esprit de l’album. Sur Zayon, je voulais que chaque chanson fesse. Je les réécoutais comme si quelqu’un d’autre les avait enregistrées et qu’elles me donnaient envie de les mettre tout de suite dans ma liste des favorites. »

La prochaine étape du nouveau chapitre de sa carrière s’écrira dans quelques semaines au Centre Vidéotron et à la Place Bell. « Je ne suis pas encore nerveux, ça arrivera plus tard », jure-t-il, en évoquant les possibilités scénographiques des scènes de cette ampleur. Juste à la Place Bell, il espère écouler au moins 7000 billets : « Avec mon équipe, on a imaginé qu’on aurait pu essayer de battre le record de concerts au MTelus de Charlotte Cardin, mais ce n’est pas ce que je veux. Ce que je veux, c’est un seul show, mais un show légendaire, le show dont je me souviendrai toute ma vie, le public aussi. »

« Mon but est de donner le show de l’année, rien de moins » dit FouKi d’un ton convaincu. « Y’aura beaucoup de musiciens, des cuivres, des choeurs, des danseurs, des invités, et je garde le reste secret, mais ça va venir. Hey, ça fait trois mois que je fais du vélo stationnaire pour être sûr d’arriver en forme et ne pas ressentir la fatigue sur scène ! »

Zayon FouKi, Disques 7ième Ciel. FouKi se produira le 8 avril à la Place Bell de Laval et le 22 avril au Centre Vidéotron de Québec.