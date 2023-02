«Sur les traces de Beethoven»: le théâtre musical pour «rentrer dans l’évidence»

Le 22 février, le pianiste français Pascal Amoyel invite mélomanes et néophytes à le suivre, à la salle Bourgie, Sur les traces de Beethoven, un parcours à travers les 32 sonates vues comme le journal intime du compositeur.

En 2017, Pascal Amoyel était venu à Montréal présenter son spectacle musical Le pianiste aux 50 doigts, un hommage à György Cziffra (1921-1994), qui fut son maître. « Le pianiste aux 50 doigts est un spectacle sincère et bouleversant, très léché dans les éclairages », avions-nous écrit, en constatant que le projet de Pascal Amoyel participe de « cette tentative de briser intelligemment le rituel du concert » en y parvenant, car « c’est du très bon théâtre, qui mériterait de tourner partout au Québec ».

Pascal Amoyel, qui a aussi conçu Le jour où j’ai rencontré Franz Liszt, n’est pas un artiste qui verse dans la musique expliquée aux 7 à 77 ans parce qu’y aurait manqué une carrière. C’est un grand soliste que nous avions repéré il y a 25 ans, alors qu’un disquaire de Montpellier, XCP, produisait ses enregistrements consacrés à Liszt. C’est chez Calliope, avec les nocturnes de Chopin, qu’il avait laissé son premier grand jalon discographique.

Ce qu’il fait aujourd’hui est plus grand encore : il a inventé un nouveau genre, le théâtre musical. Sur les traces de Beethoven a tenu l’affiche pendant 16 semaines au théâtre du Ranelagh à Paris. Oui, pendant 85 représentations dans un même lieu, comme un show en plein Broadway, Pascal Amoyel a présenté l’univers pianistique de Beethoven en unissant mélomanes et néophytes !

Se piquer au jeu

« C’est une forme que j’ai créée sans vouloir créer une forme », nous dit Pascal Amoyel. À l’origine, le Festival de la Chaise-Dieu, fondé par Georges Cziffra en Auvergne, lui avait demandé un hommage à son maître pour inaugurer un auditorium Cziffra. « Je ne me voyais pas venir lire une lettre, donc je me suis piqué au jeu de faire un petit spectacle où, comme je l’avais côtoyé et que nous avions beaucoup échangé, je pourrais confier certaines choses. » C’est ainsi qu’est né Le pianiste aux 50 doigts.

Mais la forme théâtrale était déjà présente dans l’univers de Pascal Amoyel. « En fait, quelques années auparavant, j’avais conçu avec ma conjointe, Emmanuelle Bertrand, un spectacle qui s’appelait Le Block 15 ou la musique en résistance, mis en scène par Jean Piat. Nous avions découvert des témoignages bouleversants sur la vie de deux musiciens, Simon Laks, un compositeur de Varsovie, et Anita Lasker-Wallfisch, violoncelliste, rescapés des camps de la mort, qui ont réussi à survivre parce qu’ils étaient musiciens. C’était un pan de la musique tellement peu connu que nous nous sommes dit : “Il faut pouvoir transmettre ces témoignages. Et il faut trouver une forme pour le faire.” La forme va créer la courroie de transmission ; si vous n’avez pas la forme, le message risque de ne pas être audible. »

Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel se sont attelés à l’écriture d’un spectacle. Car il y avait bien des choses à dire : « Non seulement ils avaient pu survivre parce qu’ils avaient trouvé refuge dans la musique, mais d’une certaine manière, il fallait se pencher sur ce qu’on entend par le mot “culture” en temps de guerre. La culture n’a pas enrayé la barbarie : le bourreau qui venait pleurer en écoutant du Schubert se retrouvait à faire son travail quelques minutes plus tard. Comment la musique peut-elle être vectrice de tant d’émotions ? Et qu’est-ce que l’émotion dans ce cadre-là ? »

Le Block 15 ou la musique en résistance a beaucoup marqué Pascal Amoyel. Il y avait déjà travaillé avec Christian Fromont, qui l’a beaucoup aidé par la suite, devenant le metteur en scène de ses spectacles subséquents. « Pour Le pianiste aux 50 doigts, j’avais l’intention de prendre un comédien, mais Christian m’a dit : “Tu ne peux pas prendre un comédien sur scène, parce que c’est lui qui va dire quelque chose qui t’est arrivé à toi, et toi tu seras au piano.” »

Petit à petit, le pianiste à la carrière toute tracée s’est vu appelé à réaliser des choses dont il ne se serait jamais senti capable : « Si on m’avait dit en 2005-2006 que je ferais des spectacles musicaux en jouant la vie de Beethoven, je serai parti en courant en disant : “Ce n’est pas moi.” »

Dichotomie de l’enjeu

Évidemment, Pascal Amoyel peut ainsi toucher d’autres spectateurs. « Dans le public, il y a un peu de tout, des mélomanes, parce que cela reste un concert théâtralisé, et ceux qui viennent découvrir des textes et écoutent la musique. Les textes se voient embarqués par la musique ; la musique est une sorte d’étincelle qui vient former des mots. » Au fil du temps, Pascal Amoyel voit des spectateurs de Cziffra venir découvrir Liszt et Beethoven.

« Sur les traces de Beethoven, c’est un pari de raconter la musique autrement, pour qu’à la fois le mélomane puisse être intéressé, rentrer dans un contexte affectif, social, historique et qu’une personne qui n’aurait jamais entendu une note de Beethoven puisse se dire : “Mais j’aime cette musique, elle me touche.” »

Cette dichotomie est au coeur de l’enjeu. « Cela fait que j’ai du mal à boucler l’écriture d’un spectacle, car la frontière est ténue et parfois, je vais un peu trop dans un sens, parfois trop dans l’autre. Pas facile, d’autant que je ne suis pas écrivain : c’est un peu dans la douleur que tout cela ressort, mais au bout d’un certain temps, j’ai l’impression de trouver un équilibre qui permettra à tous de rentrer dans l’évidence de cette musique. »

Casser les codes, c’est aussi rencontrer des résistances. « En France, les choses sont assez cloisonnées. Les théâtres programment assez peu de musique, alors que les salles de concert ne veulent pas de texte. » Mais Pascal Amoyel a trouvé des lieux, comme ici la salle Bourgie, ouverts à ce type d’expériences et il se réjouit de l’accueil de son dernier spectacle en date. « Il s’intitule L’étrange concert. Je suis passionné par la magie et ce spectacle relie la magie et la musique en cherchant à explorer pourquoi la musique nous touche et nous relie. Je pense que les personnes qui programment cela sont des gens qui souhaitent ouvrir et construire des passerelles », nous raconte celui qui prétend n’avoir en fait « jamais vu ces spectacles comme des passerelles ».

Le projet Beethoven est né en 2019. À Paris, Pascal Amoyel a pu se produire juste avant la COVID, mais la tournée en province a été très affectée. Le rapport du pianiste avec Beethoven a d’abord été distant : « Lorsque j’étais étudiant au Conservatoire de Paris, ce n’est pas une musique qui m’attirait de prime abord. J’aimais beaucoup Beethoven, l’écouter, mais je n’avais pas tant envie de le jouer. »

Un jour dans un parc, Pascal Amoyel entend une musique qui le fascine : « Je n’attendais rien, je n’avais aucun repère, aucun jugement, aucun a priori, cette fraction de seconde où l’on ne met aucune étiquette et où je ne savais pas que c’était du Beethoven. Quelle beauté, quelle tendresse ! Peu après, j’ai identifié Beethoven et je me suis dit : “Comment ai-je pu passer à côté de cette tendresse dans cette musique, à côté de cette évidence ?” »

Il se souvient : « Quand on est étudiant, nos professeurs nous déroulent les interdits autour de cette musique. On nous dit par exemple : “Attendez d’avoir 30 ou 40 ans.” Alors on est plein d’appréhensions et on se dit : “Pour me hisser à la hauteur de ce buste qui me contemple de sa hauteur, il me faudra tellement d’années.” Or, dans ce parc, j’ai eu au contraire l’impression de l’évidence la plus candide et je me suis dit que j’étais passé à côté de tellement de choses. »

De retour chez lui, Pascal Amoyel dévore des partitions, notamment des premières sonates. « On est dans l’idée que le moindre passage fort chez Beethoven est forcément colérique ou sérieux. Eh bien non : il y a tellement de joie, de jubilation. J’ai tenté de revenir à ce moment de fraîcheur d’écoute pour regarder les sonates ainsi, et j’ai entamé une sorte d’enquête au fil des 32 sonates. Cette enquête m’a mené assez loin sur le plan artistique, musical, pianistique et spirituel, puisque la musique de Beethoven est liée à la recherche de l’amour qui fait naître la musique. »

En concert cette semaine Kent Nagano revient diriger l’OSM à la Maison symphonique, le 22 février à 19 h 30 et les 25 et 26 février à 14 h 30. Le festival Montréal/Nouvelles Musiques prend son envol le jeudi 23 février, jusqu’au 5 mars. Leonardo García Alarcón dirige Piazzolla à la tête des Violons du Roy, le 23 février à 14 h et 19 h 30 au Palais Montcalm et le 24 février à 19 h 30 à la salle Bourgie.

Sur les traces de Beethoven Pascal Amoyel, à la salle Bourgie le 22 février. En récital avec la violoncelliste Emmanuelle Bertrand le 23 février. Oeuvres de Brahms, de Strohl et de Clara et Robert Schumann.