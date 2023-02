Les petites salles de spectacle se réjouissent d’un nouvel appui de la SODEC

Les salles de musique indépendantes du Québec ont poussé un soupir de soulagement mardi dernier lors d’une rencontre menée durant le festival-vitrine Phoque OFF, après que des représentants de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) leur ont présenté les grandes lignes d’un nouveau programme d’aide financière conçu spécifiquement pour elles. Effectif dès le 1er avril prochain, ce programme, qui se substitue à l’aide d’urgence offerte durant la pandémie, marque une première véritable valorisation du rôle des petits lieux de diffusion à travers la province.

Reconnaissant que le réseau des petites salles indépendantes forme « un secteur important pour l’écosystème de la musique », la SODEC allouera dès le prochain exercice financier 1 million de dollars par année pendant trois ans aux petites salles qui en feront la demande et répondront aux exigences du programme. Il s’agit d’une nouvelle somme s’ajoutant au budget global de la SODEC de plus de 576 millions par an.

Jon Weisz, directeur général de l’association des Scènes de musique alternatives du Québec (SMAQ), a confiance qu’au-delà de l’échéance de trois ans, le financement sera reconduit, créant une aide pérenne pour ce secteur vital au développement d’artistes en début de carrière : « Ce programme est un avancement historique pour la reconnaissance des lieux de diffusion alternatifs, qui présentent plus de trois quarts des spectacles musicaux en salle au Québec chaque année, assure-t-il. Cela dit, je crains que le budget de 1 million par année soit nettement insuffisant » pour répondre aux besoins de la soixantaine de membres de l’association.

« Si on prend en compte la hausse importante des coûts de production et la baisse accrue d’achalandage, il y a une vraie possibilité que plusieurs salles soient obligées de couper largement dans leur programmation d’artistes émergents, précise Jon Weisz. Certaines m’ont déjà fait part de leur intention de ne programmer que des valeurs sûres puisque les conditions économiques rendent la présentation d’artistes émergents extrêmement risquée financièrement. »

« Bien ciblé »

Le programme a néanmoins été favorablement reçu par la trentaine de gestionnaires de salles réunis mardi après-midi dans une brasserie de la basse-ville de Québec — il s’agissait de la plus grande assemblée de l’histoire des SMAQ, association créée en 2018. « C’est un programme bien ciblé », a résumé l’un des intéressés, gestionnaire d’un petit lieu de diffusion en région éloignée. Le programme parvient à s’adapter aux conditions particulières dans lesquelles évoluent les petites salles — la réalité du Lion d’Or, du Quai des Brumes ou du Ausgang, à Montréal, diffère largement de celle du Zaricot de Saint-Hyacinthe, du pub-spectacle Les Grands Bois de Saint-Casimir, dans le comté de Portneuf, ou de l’espace culturel La Pointe Sec, à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Gaspésie.

Je crains que le budget de 1 million par année soit nettement insuffisant

À ces différents contextes s’ajoute la multiplication des activités commerciales de certaines de ces entreprises : si le Verre Bouteille, par exemple, se consacre uniquement à la diffusion de spectacles, une activité appuyée par sa fonction de bar, plusieurs salles hors des grands centres sont également des restaurants et des auberges. Ce facteur complique la nature de l’engagement de la SODEC, dont le mandat est d’appuyer le développement d’entreprises culturelles.

Spécifiquement, ce nouveau programme vise à « maintenir des conditions d’accès viables et durables à un ensemble de lieux de diffusion de spectacles de musique » au Québec, permettre aux salles de « faciliter l’accès à la scène pour les artistes de la relève, l’émergence et les artistes en développement » et d’« encourager les conditions professionnelles liées à la programmation, la diffusion et l’accueil de spectacles de musique ». La SODEC a mené ces dernières années des consultations auprès des membres des SMAQ, des producteurs et diffuseurs de spectacles, pour élaborer les grandes lignes de ce nouveau programme ; un comité prévu le 17 mars en validera le libellé, pour enfin être soumis à l’approbation du ministère de la Culture et des Communications du Québec.