Stellaire «Alcina»

La Maison symphonique affichait à Montréal une version de concert de l’opéra Alcina de Händel, inoubliable soirée et événement marquant, à plusieurs titres, dans l’histoire des Violons du Roy.

Très officiellement, la présentation d’Alcina de Händel célébrait les 30 ans de collaboration entre Karina Gauvin et les Violons du Roy. En pratique, le directeur musical des Violons du Roy s’appelle Jonathan Cohen, et ce dernier a dirigé Alcina au Festival de Glyndebourne en 2022.

L’idée d’exporter son savoir-faire approfondi pendant des semaines en Angleterre n’est sans doute pas étrangère ni à la soirée de samedi ni à l’extraordinaire sensibilité et raffinement de sa lecture orchestrale. Le creusement des nuances pianissimo dans l’air « Ah mio cor » d’Alcina à l’acte II, chanté littéralement dans un état second par Karina Gauvin, laissait pantois, de même que la réponse orchestrale des Violons du Roy à tout moment de la soirée.

Trio magique

En plus, le spectacle fut vocalement stellaire. Dans un premier temps, il fut sauvé par le ténor Benjamin Butterfield, qui s’est substitué dans l’après-midi dans le rôle d’Oronte à Stuart Jackson, souffrant. Et il a fait les choses comme si tout avait été prévu… Chapeau bas !

Ensuite, la distribution était non seulement sans failles, mais admirable. Nous commençons à bien connaître désormais les aptitudes de l’excellente alto Avery Amereau. Nous avons découvert sa tonicité dans les vocalises. La voix de la mezzo Kayleigh Decker est plus « ordinaire », sans relief particulier (acte III, scène 3), mais c’est une solide et fiable musicienne.

Nathan Berg a campé Melisso avec plus de carrure que de finesse, mais avec grande efficacité, le bouquet de la soirée étant de toute évidence constitué par les sopranos, exceptionnelles. Rowan Pierce a incarné un Oberto d’une assurance confondante dans les passages les plus périlleux (« Barbara ! Io en lo so è quello il genitor »), alors que la stupéfiante Lucy Crowe fut lunaire en Morgana, avec des aigus filés, des attaques improbables, jouant avec sa voix comme une funambule. Karina Gauvin mesurait l’importance du moment. Ce rôle, son rôle, la magicienne Alcina, abordé avec une ampleur qui lui est aujourd’hui donnée et une rage d’animal blessé, elle l’a chanté comme si c’était sa dernière soirée sur scène.

L’expérience client

Musicalement, il n’y a rien d’autre à dire que cette immense admiration, mais les constats importants ne s’arrêtent pas là. La soirée pose des questions, et d’abord à voir une Maison symphonique aussi peu remplie pour un si gros projet. Crûment et simplement : combien y aurait-il eu de spectateurs avec le nom « Bernard Labadie » sur l’affiche ? Y a-t-il un problème d’image et de sex-appeal de Jonathan Cohen vis-à-vis du public, qui n’a rien à voir avec la qualité, excellente ? Corollaire : cette soirée aux sept solistes huppés, dans une Maison symphonique plus qu’à moitié vide, les Violons du Roy l’ont risquée pour qui et pour quoi, et combien de temps vont-ils la traîner comme un boulet financier ?

La seconde question touche à l’expérience de la soirée. Un opéra en concert sans mise en espace, avec des chanteurs lisant la partition, des textes chantés imprimés dans le programme plutôt que projetés en surtitres, pour un opéra de plus de 3 h 15, ça donne quel type d’« expérience client » ?

Nous ne doutons pas que le bassin londonien regorge de spécialistes de l’opéra baroque prêts à s’abreuver de ce genre de soirées, mais s’est-on demandé si c’était vraiment exportable au Québec et dans quelles conditions ? Car, cerise sur le gâteau, l’opéra chez Händel repose sur l’aria da capo, c’est-à-dire grosso modo des airs où le protagoniste passe dix minutes à répéter quatre fois la même chose. Au XVIIIe siècle, ils n’avaient peut-être rien d’autre à faire, mais après sa semaine de boulot, au bout de trois heures (et même deux heures, car des personnes sont parties à la pause), le pékin moyen, l’oeil plongé dans son programme pour lire « Ah mon coeur » et entendre « Ah mon coeur, Ah mon coeur, Ah mon coeur, Ah mon coeur », il en a un peu ras la casquette.

Sans doute y aurait-il moyen de réfléchir à moderniser l’expérience pour un public moins puriste que celui de Glyndebourne.

Alcina de Händel : l’enchantement Karina Gauvin, Lucy Crowe, Rowan Pierce, Kayleigh Decker, Avery Amereau, Benjamin Butterfield, Nathan Berg, Les Violons du Roy, Jonathan Cohen. Maison symphonique de Montréal, samedi 11 février 2023.