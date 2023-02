Quand le bis sauve un concert!

L’Orchestre métropolitain présentait son programme « Révolution électrique » proposant la création du Concerto pour thérémine de Simon Bertrand, une agréable et dépaysante découverte, lors d’un concert illuminé par le rappel du soliste et marqué par le débat qu’ouvre forcément la médiocre prestation d’une insignifiante cheffe d’orchestre qui n’avait rien à faire sur cette scène.

Commençons par saluer le tact de la direction de l’Orchestre métropolitain qui, par un discours liminaire formulé avec beaucoup de sensibilité, de dignité et de respect, a invité à une minute de silence en mémoire des enfants lavalois.

Yukari Cousineau a ensuite fait son entrée. Elle a fait figure d’héroïne de la soirée, ayant su tenir l’orchestre qui lui était aux prises du métronome humain placé sur le podium. Voilà d’ailleurs un enseignement important : même confronté au pire, l’OM de 2023 sauve largement les meubles et délivre un spectacle très présentable. Cela dit, un violon solo, ou le timbalier Julien Bélanger, qui cadre le rythme, ne peuvent gérer des équilibres, par exemple l’ouverture du Vaisseau fantôme façon « métal hurlant », ou le côté « fiesta des trombones » dans Wagner et Dvořák.

Avant répétitions

Aborder la question de Madame Candillari, c’est malheureusement dresser une liste de défauts affligeants : direction séquentielle, mesure par mesure, où rien ne chante, pas de circulation de phrases et de thèmes entre les pupitres, pas de travail sur les transitions, des nuances sommaires, et des textures inexistantes (Dvořák, 2e mouvement). Certains ont fait une carrière avec des concerts de 90 minutes de gestique non inspirante de type « colleur d’affiches », mais ils sont rares et ont parfois quelque chose à dire musicalement.

Ce que nous avons entendu était un stade de première répétition ou un assistant passe le témoin à un chef qui vient et dit, « bon on va commencer à travailler et à faire un peu de musique ». Et encore, on n’a même pas parlé de la mise en place — cohésion des bois — ou du départ raté du Scherzo.

En ce qui concerne le Concerto pour thérémine, une fois passé la joie de l’exotisme sonore, c’est la partition la plus décevante de Simon Bertrand qu’il nous ait été donné d’entendre. L’oeuvre est censée retracer la vie de Leon Thérémine, une vie mouvementée. Or, dans le concerto, il ne se passe presque rien. Ce n’est pas parce que l’instrument est immatériel que le concerto doit être invertébré !

En fait, l’argument dessert totalement l’oeuvre, une jolie composition, mais plutôt une sorte de méditation sur la vie datant d’une époque où Simon Bertrand devait être obnubilé par Le Cygne de Saint-Saëns. Le compositeur a essayé d’intégrer le thérémine à l’orchestre comme Berlioz l’alto dans Harold en Italie. Mais contrairement à Harold, c’est placide, lénifiant et ça manque de contrastes. Le remarquable Thorwald Jørgensen a ensuite joué en solo une oeuvre méditative multifacettes, montrant tout ce qu’on pouvait tirer de cet instrument. Ce bis, qui nous a plongés dans un autre monde, a sauvé ce qui pouvait l’être du concert.

Payer les essais-erreurs

Il faut bien, désormais poser les questions qui fâchent, car c’est peut-être une  grosse partie inattendue qui vient de s’engager entre l’OM et un public très loin d’être une sorte de « corniaud collectif ». Confiant en son sourire et entregent, Yannick Nézet-Séguin a pensé pouvoir « forcer la diversité » en nous l’enfonçant dans la gorge comme on gave des canards pour faire du foie gras (la première année tous ses chefs invités étaient des femmes, il a mis cette saison un soupçon d’eau dans son vin).

Nous en avons débattu très ouvertement dans Le Devoir, le chef défendant sa ligne selon laquelle il fallait faire des gestes forts pour marquer le coup. Mais la question posée vendredi est : peut-on « forcer la diversité » à coup d’essais-erreurs ? Le public va-t-il continuer à payer pour ça ? Le concert de vendredi était en effet loin d’avoir fait recette. De ces spectateurs qui ont fait confiance, combien Madame Candillari a-t-elle découragé de retenter l’expérience à la prochaine inconnue ? Alondra de la Parra a fait joujou avec la 9e de Dvořák, Daniela Candillari bousillé la 7e. Il reste la 8e comme terrain de jeu. On risque de ne pas être preneurs.

On en revient donc à des questions posées cette semaine déjà. Ce militantisme au forceps – qui, à tout le moins, demande un sérieux implacable – sert-il la musique ? De quels chefs et cheffes compétents avons-nous été privés pour ces expérimentations ? Sentiment très curieux : nous étions très loin de penser avoir à poser ces questions-là aussi tôt dans le processus.

Révolution électrique Wagner : Ouverture du Vaisseau fantôme. Simon Bertrand : Cinq moments dans la vie trépidante de Léon Thérémine. Dvořák : Symphonie n° 7. Thorwald Jørgensen, Orchestre métropolitain, Daniela Candillari. Maison symphonique, vendredi 10 février. Reprise samedi à Saint-Léonard.