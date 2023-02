Joshua Hopkins et l’exutoire par l’art

L’Orchestre du Centre national des arts (CNA) et le baryton Joshua Hopkins créaient jeudi soir à Ottawa dans leur version orchestrale Songs for Murdered Sisters, de Jake Heggie, sur des textes de Margaret Atwood. La partition, inspirée par le meurtre de la soeur de Hopkins et dédiée à toutes les victimes de féminicides, est un ajout important au répertoire. Bref, un chef-d’oeuvre.

Les premières mondiales s’enchaînent au rythme quotidien. Après l’expérimentale Keiko Devaux, l’exotique et émouvant David Bontemps, le tourbillonnant concerto pour violon de Tim Brady, l’expérience des Songs for Murdered Sisters nous a immédiatement plongés dans une autre dimension. Ni dans le laboratoire sonore, ni dans le sympathique, ni dans le respectable, mais dans l’universel patrimonial.

Un voyage d’hiver

L’enjeu, au fond, des Songs for Murdered Sisters était le suivant : peuvent-ils être pour baryton ce que sont les Neruda Songs pour mezzo, c’est-à-dire le grand cycle vocal emblématique du XXIe siècle naissant ? La réponse est oui, grâce à l’art de Jake Heggie d’épouser en quelques notes, quelques timbres, les mots de Margaret Atwood (introduction de Dream ; Bird Soul et son évolution de l’insouciance à la distorsion ; Lost). 

Songs for Murdered Sisters s’ajoute à la liste des formidables réussites de l’Orchestre du CNA en matière de créations dans sa manière d’appréhender avec respect les sujets du temps, les transcendant même parfois. C’est le cas, ici, du fléau des féminicides.

Le baryton canadien Joshua Hopkins a perdu sa soeur, Nathalie Warmerdam, le 22 septembre 2015. Comme deux autres femmes le même jour, Carol Culleton et Anastasia Kuzyk, Nathalie Warmerdam a été la victime de balles tirées par un ex-conjoint. La douleur de Joshua s’est transcendée par la commande de ces Songs for Murdered Sisters, huit mélodies, dont la composition a été achevée en février 2020 et dont la version orchestrale n’avait pu être créée comme prévu.

Alexander Shelley a chauffé la braise orchestrale pour amener le chanteur à rugir avec une rage à peine contenue : « Anger is red. The colour of spilled blood » (« la colère est rouge, couleur du sang répandu »). Les Songs for Murdered Sisters constituent une sorte de Voyage d’hiver aux yeux de Jake Heggie qui voit « Josh en vagabond. Il parcourt le monde en se demandant comment donner un sens à cet événement et rassembler les morceaux, rempli de chagrin et de rage, dans une quête de connexion et de transformation ».

Émotion

À la fin du parcours, le baryton héroïque si longtemps attendu, ou plutôt le frère, s’est effondré en larmes aux premiers applaudissements, consolé par le chef et rejoint par Margaret Atwood. Nous étions ici aux sommets de la plus saine, fructueuse, respectueuse et judicieuse expression de cette conscience sociale que nous évoquions jeudi. Un fait, un problème de société aigu et majeur a engendré un exutoire par l’art au seul profit du répertoire et du public. Qu’espérer de plus noble ?

Le concert s’ouvrait avec bonheur sur une oeuvre habilement choisie d’une compositrice ; l’ouverture Faust d’Émilie Mayer, solide composition romantique allemande. Alexander Shelley dirigeait aussi la 4e Symphonie de Brahms, une interprétation qui a décollé aux trois quarts du 1er volet, quand le 1er violon Yosuke Kawasaki s’est mis à donner des impulsions au groupe en se levant de sa chaise.

Là, tout l’orchestre, qui jouait très bien mais « confortable » jusque-là, s’est mis à se déchaîner en tension et densité sonore pour ne rien lâcher jusqu’à la fin. L’interprétation du chef anglais s’est conclue par un rare bijou : un Finale tenu a tempo en un grand souffle irrépressible. En ne ralentissant pas la variation jouée par la flûte, Shelley a su préserver ensuite une impressionnante cohérence structurelle, intellectuelle et musicale. Vivement le disque !

Christophe Huss était l’invité du Centre national des arts.

Atwood, Heggie&Brahms Mayer : Faust-Ouverture. Heggie : Songs for Murdered Sisters. Brahms : Symphonie n° 4. Joshua Hopkins (baryton), Orchestre du Centre national des arts, Alexander Shelley. Salle Southam, jeudi 9 février 2023.