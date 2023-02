Alain Trudel nommé à Trois-Rivières

Le chef d’orchestre Alain Trudel a été nommé jeudi directeur artistique et chef attitré de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Il devient le quatrième chef à occuper ce poste après le fondateur Gilles Bellemare (1978-2005), Jacques Lacombe (2006-2018) et Jean-Claude Picard, qui n’aura fait qu’un ingrat mandat, entre 2019 et 2021.

Alain Trudel avait quitté l’Orchestre symphonique de Laval à la surprise générale en juin 2022, alors que l’orchestre avait annoncé en décembre 2021 la prochaine reconduction de son mandat. Des tensions avec l’administration avaient été évoquées pour expliquer ce départ. Ladite administration a d’ailleurs été totalement renouvelée depuis, avec une nouvelle direction générale.

À Trois-Rivières, Alain Trudel, par ailleurs chef attitré et directeur artistique du Toledo Symphony Orchestra et directeur artistique du Brott Music Festival et de l’Orchestre de l’Académie nationale du Canada, débutera dès l’automne 2023.

Parmi ses premiers objectifs, le nouveau directeur artistique cite le développement du rayonnement de l’orchestre grâce à ses liens avec la maison de disques Atma Classique et divers festivals.