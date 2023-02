«glossover»: les doux souvenirs d’Afternoon Bike Ride

Le premier extrait du nouvel album d’Afternoon Bike Ride s’intitule Summertime, et on s’y croirait en l’écoutant. On s’imagine entendre au loin trois amis grattant la guitare assis dans un parc sous le soleil, l’écho de leurs mélodies se mêlant au son de la brise qui souffle. Cette brise, on l’entend encore sur l’attendrissant nouvel album glossover, fait-on remarquer au trio montréalais. Les musiciens réunis autour de la table de la cuisine rigolent : ce n’est pas la brise qu’on entend, avoue David Tanton, mais le son du ventilateur de son vieil ordinateur portable qui fuit sur les pistes de guitare qu’il enregistrait.

Afternoon Bike Ride fait avant tout de la chanson. Elles valent en soi qu’on s’attarde au projet de ces trois musiciens. En début d’album, For the Breakdowns est de toute beauté, la mélodie du refrain, la voix qui réveille en nous des sentiments endormis. La langueur de Before We Don’t Have Time évoque presque une ballade country, alors que le rythme, tout en retenue, de Summertime ou Not Ideal tire le son du trio vers la dream pop. Ces chansons seraient aussi envoûtantes et touchantes si elles n’étaient interprétées qu’avec des guitares — ce qu’ils feront d’ailleurs le 1er mars prochain au Baby’s All Right, à Brooklyn. Ce sera d’ailleurs leur troisième concert de leur carrière.

Plus que du folk

Mais il y a beaucoup plus. Derrière les chansons, de précis paysages sonores, minutieusement élaborés, à l’ordinateur et en studio. Ce sont des obsédés du son : « Je peux passer des heures avant de choisir le bon timbre de guitare », avoue David en hochant de la tête, découragé de lui-même. Les guitares acoustiques et la voix de Lia Kurihara sont à l’honneur, mais le détail, ce raffinement du choix des sons et des arrangements élèvent le travail du trio. Ce serait une erreur que de réduire au folk le travail de ces trois férus de musiques électroniques et ambient.

Éloi Le Blanc-Ringuette apprécie le commentaire, lui qui s’est d’abord fait connaître sous le nom Thomas White avec ses productions électroniques downtempo. La force d’attraction de la scène électronique underground montréalaise les a réunis : Éloi, comparse de Geneviève Ryan Martel (TDJ, Ryan Playground) et d’Arthur Gaumont-Marchand (Robert Robert, ils collaborent tous deux à l’album), accueillant David Tanton qui venait de quitter Toronto, ses deux projets électro-ambient Rhoda et Tender Spring dans les valises, et Lia Kurihara, originaire de Washington D.C., qui chante et compose en solo des grooves inspirés des sonorités londoniennes, drum bass, garage et cie.

« On a commencé à travailler ensemble parce qu’on était des amis », résume Lia, qui s’exprime dans un français quasiment impeccable, bienfait d’une classe d’immersion à Nice vécue durant ses études (David aussi sait s’exprimer en français). Le projet est né il y a sept ans déjà, « mais il est devenu sérieux durant la pandémie », abonde Éloi. « En travaillant ensemble, on a pris naturellement cette direction, la rencontre entre la chanson et la musique ambient. Le premier album [Afternoon Bike Ride, 2021] installait notre son, mais il était plus éclectique ; glossover est plus cohérent », suggère-t-il.

Garder en mémoire

Plus cohérent, c’est exact. Mieux incarné, particulièrement dans le chant de Lia — elle était belle et scintillante sur le premier, mais on la sent plus investie dans l’interprétation, à fleur de peau même sur certaines chansons. On reconnaîtra dans glossover une conséquence de la pandémie, le besoin de révéler les bienfaits thérapeutiques de ses compositions.

« Oui. Beaucoup, reconnaît Lia. J’ai appris beaucoup à propos de moi-même ces dernières années. Je vis aussi quelque chose de lourd : mon père est atteint de la maladie d’Alzheimer et je suis seule à m’occuper de lui, puisque je n’ai ni frère ni soeur. » Son père a ainsi quitté les États-Unis pour vivre auprès de sa fille il y a deux ans ; Lia est désormais musicienne à temps plein, et aide naturelle à temps complet en supplémentaire.

La fibre ambient d’Afternoon Bike Ride resplendit sur la dernière chanson de l’album, Tom’s Song — la chanson de Tom, le père de Lia, « qui était avec nous au chalet lorsque nous avons enregistré une partie de l’album ».

La relation entre Lia et Tom est le fil conducteur de glossover, qui présente la perspective d’une femme dans la vingtaine « qui essaie de vivre » dans l’épreuve, à travers des perles de chansons comme Nothing in Particular, Not Ideal, All on Me et Good Company. C’est aussi, abonde Lia, une réflexion sur le temps qui passe et la mémoire qui se perd : « Il vient d’oublier qui je suis, c’est tout récent, confie la musicienne. Ça me fait réfléchir aux souvenirs qui disparaîtront, parce que je suis la seule gardienne de sa mémoire, désormais. Ça me fait penser à ses vieux amis aussi qui, le jour où ils disparaîtront, enterreront avec eux leurs souvenirs de lui. Je pense à ça à chaque jour. »

glossover Album de Afternoon Bike Ride, disponible sur étiquette Friends of Friends : le groupe se produira le 11 mars au Bar Le Ritz PDB.