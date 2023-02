Paul Piché l’inextinguible

À première vue, le chiffre n’est pas très rond, au rayon des célébrations. « Tournée 35 anniversaire de l’album Sur le chemin des incendies », un petit mois avant les 50 ans du Pink Floyd le plus fameux (oui, The Dark Side of the Moon, on en reparle), ça s’impose moins au palmarès de l’incontournable et de l’événementiel. Paul Piché en convient plus que volontiers. « C’est même pas mon idée. C’est Nicolas Houle, du Palais Moncalm à Québec, durant la pandémie, qui cherchait à sauver les meubles avec des shows thématiques. Virtuels. Il avait des suggestions. “Toi, Paul, tu pourrais refaire Sur le chemin des incendies…” Ah ? OK. On l’a fait, sans personne dans la petite salle. Ça finissait là. Une fois sortis de la pandémie, on a finalement fini par finir les shows de la tournée anniversaire des 40 printemps, et après,je n’étais plus du tout en mode rétrospectif. J’avais une couple de nouvelles chansons sur le feu, je regardais ailleurs. Et puis… »

Et puis, il s’est trouvé que les diffuseurs, spectateurs à distance de la soirée virtuelle, ont réclamé une suite. Chez eux. Fou de même, il s’est trouvé que c’était pas mal bon, ce spectacle. La formule plutôt intime, avec Paul et ses fidèles Rick Haworth, Pierre Hébert et Mario Légaré se replongeant dans l’aventure assez épique de l’enregistrement et du réenregistrement d’un disque très mal parti avant de triompher, virait au bivouac plus qu’agréable, les « incendies » nourrissant un feu roulant d’anecdotes. « C’est toute une histoire. On avait “scrappé” une première version de l’album, j’avais hypothéqué ma maison pour continuer, j’ai failli abandonner… » Un spectacle autour de l’album et de ses secrets de fabrication s’imaginait très bien « en personne, devant du vrai monde, à vivre comme une expérience en gang ». Le chiffre anniversaire s’est ajouté, prétexte plus qu’autre chose.

Sujets brûlants d’actualité

Qui plus est, s’il fallait absolument justifier l’affaire, une seule immersion dans l’album suffirait. Essayez pour voir, il y a de bonnes chances pour que vous possédiez l’un des 300 000 exemplaires vendus (en 33 tours, en CD ou en cassette 4 pistes, âge d’or de l’objet durable et des chiffres de vente inimaginables aujourd’hui). Pertinence troublante. J’appelle, la chanson d’ouverture, se révèle un appel à la prise de conscience environnementale : « L’eau qui ruisselle après la pluie / N’a plus le même goût / N’écoutez pas ce que j’en dis / Je n’suis qu’un loup ». Un château de sable dit la fragilité du fait français en Amérique : « Le secret des mots / Glisse entre mes doigts / De sable et d’eau à la fois / Comme une image délavée / D’un monde oublié ».

Qu’importe l’anniversaire. Sur le chemin des incendies parlait en 1988 de qui est en train de brûler maintenant. C’est de péremption qu’il s’agit. D’échéance à l’horizon. « D’espoir aussi, je pense. Parler d’environnement dans les années 1980, tu prêchais dans le vide. La conscience est maintenant vraiment plus grande, l’urgence aussi. Ça s’est fait par étapes. Le premier grand choc, pour moi, c’est le film de Richard Desjardins et Robert Monderie L’erreur boréale [1999, produit par l’Association coopérative de productions audiovisuelles, avec l’ONF]. Là, on a vu les dommages. Les militants, après ça, étaient pas mal plus entendus. Après ça, avec Dominic Champagne et son Pacte, ça a continué… »

Après le deuxième référendum, on pensait que c’était fini, mais à nouveau, le Canada repart sa guerre contre le Québec, et la conscience de ce que nous sommes retrouve sa vivacité. Tout est menacé, la laïcité, le français, les ressources, assez fortement pour que ça finisse par relancer le mouvement [indépendantiste]. À la différence de 1995, on n’aura plus à convaincre les vieux. Paul Piché »

Célébrer pour mieux créer

Dans le spectacle anniversaire des 40 printemps, les chansons fortes et mémorables de Sur le chemin des incendies se fondaient dans le répertoire. La compilation de grands succès L’un et l’autre, parue en 1996, contient pas moins de huit titres sur les neuf des Incendies. À J’appelle et Un château de sable s’ajoutent Sur ma peau, Car je t’aime, Je lègue à la mer, Étrange, Le temps d’aimer, La haine. Manque seulement L’école des trois boutons. « Ça, c’est drôle. C’est la première chanson qu’on a sortie : elle a été numéro un partout au Québec, un gros hit, sauf à Montréal. Dans les radios de la métropole, zéro. Après ça, Car je t’aime a été refusée. Partout. Elle est revenue en force après que les autres, surtout Un château de sable, ont propulsé l’album au complet, et aussi parce que Tracy Chapman avait sorti Fast Car et que ça a rendu ce genre de chansons de rupture plus plausible pour les radios. »

Il y a au moins une nouvelle chanson dans le spectacle. « Mon dernier album de matériel neuf, ça remonte à 2009. Pas de farce, je suis dû. » Bivouac sympa ou non, il y a un chantier en plan. « Ils voulaient me “booker” 40 shows… J’ai dit non. Une dizaine, pas plus. Au bout du compte, il y en a 18. Faut pas être de mauvaise foi : on l’a testé, et c’est vraiment plaisant à vivre. »

Sur le chemin des incendies. Tournée 35e anniversaire Paul Piché. Au théâtre Outremont, le 17 février, et en tournée au Québec jusqu’au 24 mai.