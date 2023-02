Les élans défricheurs de Michel Corboz et Reinhard Goebel

Warner d’un côté, avec Michel Corboz, et Universal, pour Reinhard Goebel, ont publié de gros coffrets à la fin de l’année 2022. Le premier vient de l’univers choral, l’autre est un violoniste baroque, mais tous deux sont unis par une flamme interprétative débordante.

Difficile et long de faire le tour et la synthèse de deux coffrets aussi impressionnants que ceux consacrés à Michel Corboz, 74 CD, et à Reinhard Goebel, 75 CD. Ce sont deux univers dans lesquels nous avions envie de replonger, chose qui ne nous effleurait même pas l’esprit s’agissant de Roger Norrington, dont Warner a regroupé les enregistrements EMI sous le titre The Complete Erato Recordings (45 CD), alors que le chef n’a jamais enregistré pour Erato !

Redécouvrir Monteverdi

Le même titre convient bien à Michel Corboz, qui fut, avec Jean-François Paillard, Alain Lombard et quelques autres, l’une des têtes d’affiche de l’étiquette française. La carrière de Michel Corboz est indissociable de celle de Michel Garcin, le directeur artistique d’Erato, qui l’engagea en 1964. Dans la très remarquable notice qui accompagne le coffret, le maître de conférences à l’Université de Toulouse II-Le Mirail Jean-Philippe Grosperrin raconte cette rencontre en marge du Festival Europa Cantat à Tours en août de cette année-là. Le premier disque enregistré à Lausanne en octobre 1964, la Messe à 4 voix SV 190 de Monteverdi, a encore un peu de cette prudente componction expressive des années 1960. Tout va s’affiner, s’affirmer et s’arrondir très vite.

Les deux Michel s’entendent comme larrons en foire et investissent un répertoire qui suscite un intérêt croissant : Monteverdi. Grosperrin note à juste titre que Corboz grave les Vêpres en 1966, c’est-à-dire avant la version de Jürgen Jürgens sur l’emblématique étiquette Das Alte Werk. Ce qui y a le plus vieilli, c’est le jeu des cuivres. En se lançant dans une intégrale en huit volumes (6 CD désormais) de Selva morale e spirituale, le recueil de musique sacrée de Monteverdi, Corboz marque son territoire. Son Orfeo fascinera ensuite en raison de la présence du rayonnant ténor Éric Tappy.

Michel Corboz est un aimant qui va peu à peu attirer des musiciens qui lui seront fidèles. Il est un précurseur dans l’idée que l’interprétation de la musique baroque ne requiert pas des voix qui n’ont pas réussi à faire autre chose dans la vie, mais d’excellents chanteurs qui se mettent au service de ce répertoire. C’est en réunissant notamment Jennifer Smith et Philippe Huttenlocher au début des années 1970 qu’il se lancera dans des enregistrements de madrigaux de Monteverdi ou osera ce magnifique Jephte de Carissimi.

Beaucoup d’inédits

Avec la notoriété acquise, Michel Garcin lancera Corboz et sa bande dans les gros canons du répertoire vocal baroque : Messe en si, Magnificat, Oratorio de Noël et Passions de Bach. Mais le travail éditorial de Garcin chez Erato est aussi un travail de découverte, notamment du répertoire français ancien et du baroque italien. Corboz et ses chanteurs y prêtent leur concours. Ces disques « pointus », jugés peu populaires pour des sorties en CD isolés, sont ici réédités parfois pour la première fois. On retrouve avec bonheur La chanson et la danse à Paris vers 1540, La chanson de Lausanne, Psaumes et Messes de Goudimel, deux disques Venise avant Monteverdi, les Sacrae symphoniae de Gabrieli, Madrigaux de la Renaissance avec leur double orné par Bassano ou les sept psaumes de L’Estro poetico-armonico de Benedetto Marcello.

Une des choses qui distinguent ce coffret est donc le nombre de disques totalement oubliés qui refont surface, telles ces cantates de Bach sous le titre Ode funèbre enregistrées en 1976. Si celles-ci sont encore très marquées par cette solennité d’avant l’ère baroque, c’est que Michel Corboz ne raisonnait pas la musique ; il la vivait avec son coeur. Homme lumineux, d’une grande intelligence et d’un humour vif, il avait le don de transcender les chanteurs qu’il dirigeait, d’une parole en répétition, d’un regard ou d’un sourire en concert. Jean-Philippe Grosperrin a bien raison de rappeler certaines de ses paroles en répétition. Ce n’était pas le traditionnel « plus fort, moins fort ; plus vite, moins vite », mais, par exemple dans les Vêpres de Monteverdi : « Ne soignez pas la voix comme un but, dites “Gloria !” ; on a besoin de votre désir. »

Ce désir de partager passait par l’incarnation. C’est pour cela qu’il n’hésitait pas à avouer ceci : « La précision de certains chefs — notamment John Eliot Gardiner — me gifle. « J’admire, je pourrais les jalouser, disait-il, mais ils ne me font pas rêver. »

Le parcours de 1964 à 1992, pour l’heure réduit à la Renaissance et au baroque (donc pas les Mozart, Rossini, Fauré, Duruflé…), est jalonné de trois versions de la Messe en si de Bach, permettant ainsi de constater que Michel Corboz avait les oreilles ouvertes aux bouleversements du temps. En ce sens, ce coffret est aussi parfois un rare témoin de l’évolution des esthétiques dans la période charnière (1960-1990) de l’interprétation de la musique baroque.

Tomber à point

Si l’on considère que Michel Corboz (1934-2021) est le témoin, et parfois l’acteur-suiveur, d’une transition esthétique, le violoniste Reinhard Goebel (né en 1952) montre très exactement ce que peut entraîner dans une destinée musicale le saut d’une génération. Le parallèle est donc fascinant. Dès ses études, Reinhard Goebel afocalisé sa passion sur la musique ancienne et sur la connaissance de la pratique de celle-ci. Comme il le dit en entrevue dans un CD bonus (en allemand, hélas) : « Lors de mes études, il n’y avait pas de programme, il n’y avait que des envies. Je voulais défricher les répertoires anciens et leurs magnifiques sonorités. »

Goebel fonde, à l’issue de ses études, l’ensemble Musica Antiqua Köln et déboule au sein du catalogue Archiv en 1977. Il enregistre des concertos pour flûte de Mancini, de Sarri et de Barbella, un enregistrement que l’on trouve sur le CD 57. Il s’intéressera ensuite au « Parnasse français » et à la musique pour violon d’avant Vivaldi, puis, en 1979, aux cantates Médée et Orphée de Clérambault. Un enregistrement majeur de L’offrande musicale la même année lui donne un statut d’interprète important de Bach. Ce parcours chronologique doit être reconstitué, car ce coffret-ci est organisé alphabétiquement.

L’entrée de Reinhard Goebel dans le catalogue Archiv a été fulgurante à trois égards. D’une part, il apportait avec l’excellent Musica Antiqua Köln de l’oxygène très apprécié à une étiquette allemande, car dans les années 1970, les orchestres baroques anglais se multipliaient et l’Allemagne était à la traîne, avec le poussif Collegium Aureum qui avait l’air d’un fragile musée sonore ambulant. D’autre part, il arrivait au moment de l’essor de la technologie numérique et pouvait alimenter à hautes doses le catalogue en CD à partir de 1982. Enfin, il le faisait comme chef et comme violoniste.

Chez Archiv, Goebel partage le créneau baroque avec Gardiner et Pinnock. Comme il ne cherche à se consacrer qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, il ne pose aucun problème de concurrence à Gardiner dans Beethoven et Schumann. Et, tout comme Michel Corboz, Reinhard Goebel se tient globalement à l’écart de l’opéra.

Sa marque, l’interprète l'a faite dans la musique instrumentale de Bach et de la famille Bach, mais aussi, et surtout, dans la musique de Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704). Qui dit Biber dit Goebel, notamment dans les oeuvres instrumentales (Sonates du rosaire, Harmonia Artificioso-Ariosa, Mensa sonora). Autre singularité du legs de Reinhard Goebel : la redécouverte de Johann David Heinichen (1683-1729), musicien important de la cour de Saxe, vendu par le marketing d’Universal comme le « Vivaldi allemand ». Enfin, une part très importante de la discographie Archiv de Goebel est dévolue à Georg Philipp Telemann (1681-1767), avec l’intégrale de référence de la Musique de table et de nombreux enregistrements de concertos et d’ouvertures.

Son jardin secret est probablement la musique française. On lui doit, dès 1981, une version superbe du précieux Requiem de Jean Gilles. Son enregistrement de 1994 est l’un de ceux qui ont popularisé Les Élémens de Jean-Féry Rebel. Celui qui se définit comme un « musicien de la tension » bouclera son parcours chez Archiv en 1999 avec la musique pour le film de Gérard Corbiau Le roi danse. Il enregistre désormais chez Sony des albums qui ne sont disponibles en Amérique du Nord qu’en importation.

Les coffrets Michel Corboz. The Complete Erato Recordings. Baroque Renaissance Eras. Erato 74 CD 9029621746. Reinhard Goebel Musica Antiqua Köln. « Complete Recordings on Archiv Produktion ». Archiv 75 CD 486 2063.

En concert cette semaine Les King’s Singers chantent Trouver l’harmonie à la salle Bourgie mardi, jour de la Saint-Valentin, à 19 h 30. David Fray interprète Liszt et Schubert à la salle Bourgie, mercredi 15 février, à 19 h 30. Valérie Milot et Stéphanen Tétreault créent un Double concerto de Denis Gougeon avec l’OM, le 15 février au théâtre Desjardins de LaSalle, le 17 à la Maison symphonique, et le 19, à la salle Marguerite-Bourgeoys.