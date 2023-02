«Schubert Revisited», Matthias Goerne et la Deutsche Kammerphilharmonie

C’est un vieux fantasme que de voir les plus belles mélodies de Schubert, ou d’autres, pouvoir gagner les salles de concert au-delà du cercle de plus en plus restreint des amateurs de lieder. Un compositeur l’a très bien compris : Detlev Glanert, avec ses orchestrations de mélodies de Brahms. Schubert Revisited, de la Deutsche Kammerphilharmonie (sans chef), a donc un impact majeur en ce début d’année. Les orchestrations, habiles, sont d’Alexander Schmalcz, professeur au Conservatoire de Leipzig. Elles parent et colorent les mélodies sans enterrer le chanteur. Mais l’extase collective envers ce CD n’excuse pas la stupidité et l’amnésie tout aussi collective du monde musical, puisque tout cela existe depuis très longtemps sans franchir la barrière des programmateurs de concerts : Liszt et Berlioz ont orchestré Erlkönig, alors que Reger, Mottl ou Weingartner en ont travaillé toute une série qu’Hermann Prey a enregistrée en deux microsillons en 1977 et 1978. RCA dort sur ce trésor depuis 40 ans sans le rééditer en CD ! Bienvenue, donc, à Matthias Goerne.

Schubert Revisited ★★★★ 1/2 Classique M. Goerne, Deutsche Kammerphilharmonie Brême, DG 483 9758